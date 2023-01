Por Marco Antonio Vázquez Villanueva

Extraña, hasta sospechosa, resulta casi siempre la actuación del sistema judicial en México, hacen de cosas sin importancia o de sentido común temas de trascendencia nacional mientras que lo realmente importante lo dejan para los sábados en la noche, mínimo, para cuando tengan asegurados los menores niveles de audiencia.

No son los únicos, los legisladores están peor, pueden violentar leyes, procesos y hasta tomar decisiones de un ratito a otro cuando tratan de joder a un enemigo político o autorizarse bonos, aguinaldos o más lana, pero sin pudor alguno tarden años en hacerle justicia al pueblo de México.

Vamos por partes, decía Jack El Destripador, el tema de la ministra Yasmín Esquivel en realidad no tiene porque armar tanto revuelo, si existen dos tesis iguales, con un año de diferencia una de la otra, pues la que se presentó primero es la original, entonces la ministra no merece ni un título de abogada, en el mejor de los casos, nomás por perdida de confianza debería ser retirada de su cargo pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación finge demencia, hace como que la virgen le habla y permite que la Ministra con título de abogada bajo sospecha, ahí siga.

Podríamos decir que la Corte actúa en defensa propia, que se protegen intereses unos y otros y trabaja de acuerdo a intereses, pero entonces ahí viene la preocupación mayor porque estaríamos hablando que en todos los grandes temas resuelven de forma similar, para darle un ejemplo, a la exalcadesa de Victoria, Pilar Gómez, los opositores le impugnaron su nombramiento, duró más de un año en el cargo y nunca se tomó una decisión al respecto, otro igual, el prófugo exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca presentó recursos luego de que le perseguían para que pagará los presuntos delitos cometidos, se amparó y los ministros resolvieron un mes y medio antes de que se fuera y lo hicieron para darle largas, hasta parece que le daban tiempo a que se fugara.

Hay un tema actual y de mayor controversia, el del Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda, resulta que este personaje reprobó los exámenes de control y confianza aplicados por instancias federales para cualquier elemento que está en el área de seguridad pública, no se dijo en qué falló, puede ser que esté loco, no cumpla con los requisitos para ejercer su cargo conforme a la ley o de plano que sea un vil ladrón, un corrupto que al amparo de su ejercicio como funcionario público se enriquece, no lo sabemos, el caso es que el Fiscal General del Estado, Irving Barrios, enteró de esa situación al Congreso y le solicitó remover y nombrar a otro, por extrañas razones el Congreso, en ese momento en manos del PAN, no atendió la llamada, le dio largas y permitió que el Fiscal promoviera un amparo, cuando por fin retoma el poder Morena un juez resuelve que no pueden removerlo de su cargo, pero le niega otro amparo que el cual permite a las autoridades competentes que lo investiguen hasta lograr una sentencia sobre su caso y ahora sí se decida lo conducente, lo complicado aquí es que si el tema es de corrupción la autoridad competente él la encabeza o forma parte de una Fiscalía, peor el asunto es que el Congreso difícilmente se pondrá de acuerdo para un juicio de procedencia y menos para removerlo, el PAN y aliados todavía tienen los votos suficiente y mientras todo eso pasa es el pueblo de Tamaulipas el que no tendrá la justicia que reclama por el saqueo del que fue objeto o por lo menos eso se presume en 24 denuncias de corrupción que presentó la actual administración contra el exgobernador y sus cómplices o exfuncionarios, como le guste a usted decirles.

Dejamos claro, hay muchos juzgadores y magistrados y ministros que son decentes al cien por ciento, de eso no hay duda, igual legisladores, pero también que ya es tiempo de una mejor y más rápida actuación en los temas torales del país porque esa lentitud, que parece a conveniencia, provoca que se pierda mucho la confianza, vea de que le hablo, ayer en Ciudad Victoria se daba a conocer que más del 60 por ciento de los robos, de los delitos que aquí se cometen, no se denuncian y, créalo, todo es por la sospecha, la desconfianza, de que a la víctima le vaya a ir peor.

Porque esa es la realidad, cuando las mayorías en el Congreso, cuando muchos en el poder judicial actúan tan rápido y tan puestos de acuerdo, más que alegrarnos por México crece la incertidumbre y con ella la idea de que hay peligro, que en esas áreas hay hombres trabajando…

PARTICIPA UAT EN ASAMBLEA DE UNIVERSIDADES DE MÉXICO… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), participó en la XXX Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En el desarrollo de la sesión, los integrantes de la ANUIES eligieron al Dr. Luis Armando González Placencia, exrector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, como secretario general ejecutivo de esa agrupación nacional.

En la reunión celebrada de manera presencial en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES en la Ciudad de México, los titulares de las principales universidades e instituciones de educación superior de todo el país participaron en dicha elección.

En su oportunidad, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos felicitó al nuevo dirigente nacional, y le expresó el objetivo de seguir sumando esfuerzos para el fortalecimiento de la educación superior y contribuir en el desarrollo del país.

De igual manera, durante su asistencia y participación en la asamblea, el rector de la UAT estrechó lazos con la Dra. Carmen Rodríguez Armenta, titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP; con integrantes del consejo nacional de la ANUIES y sus homólogos de las distintas instituciones, con la finalidad de acrecentar las relaciones y la colaboración.

La ANUIES está conformada por doscientas once universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares de todo el país.

Desde su fundación en 1950, la asociación ha participado en la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana.

