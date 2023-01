Hace unos días escribí sobre la reprobación en desaseo que se ganó sin contratiempos el alcalde de ‘Ciudad Basura’, el expriísta teñido de Morena, Eduardo Abraham Gattás, cuando tiene, a Ciudad Victoria, “Ciudad Limpia, Ciudad Amable”, como la calificó el coahuilense y gran voz de la Organización Radiofónica Tamaulipeca, Carlos Adrián Avilés Candia.

Por desgracia se perdió… en cada esquina y a mediación de calle, los victorenses siguen sacando sus desechos de casa, lo que ocasiona la acumulación hasta desechos de las Rosca de Reyes, entre unicel vuelto platos y vasos, con cubiertos de plástico.

La basura toda, contamina visualmente el panorama la ya de por sí deteriorada imagen polvosa y agujerada -lo mismo en calles, avenidas- y no se diga en las colonias populares que amén, lastima el ecosistema.

El ahora Morenista alcalde, mintió a la ciudadanía desde su campaña para llegar a ocupar el puesto que tanto ansiaba para ¿“servir a Victoria”? presumiendo el apoyo presidencial que le había ‘prometido’ el oriundo de Macuspana y ahora vemos los resultados. Bien puede derivarse dos hipótesis: Nunca mandaron los recursos o sufrieron un desvío. ¿Para qué le gusta?

Algunos compañeros de la prensa hablan del reguero de desperdicios que la gente de dos y cuatro patas hace en las “paradas oficiales” de recolección, en el intento de rescatar lo que se pueda aprovechar para vender… pero también encontrar alimentos.

Lo muy malo son los desechos orgánicos que rápidamente alcanzan su descomposición y desde luego, producen y atraen todo tipo de alimañas, peligro no solo para la salud del ser humano, sino se convierten en fuentes de contaminación y peor, si esos desperdicios llegan a los charcos que forman las fugas de agua y que la COMAPA, también del municipio, no alcanza a reparar.

Sin duda hay compañeros de la pluma y el micrófono que insisten en promocionar la imagen de nuestra capital… ¿Cuál? Preguntaría.

Cómo impresionar al turista -nacional, ya no diga extranjero- ¿Con imágenes de amontonamiento de basura… con baches en las calles… con topes de concreto o pavimento que no se ven… con fugas de agua potable y drenaje… con calles incluso del primer cuadro sin alumbrado público… sin policía municipal?

De plano Lalo Gattás, la reprobación en el papel de alcalde está bien ganada, por más encuestas que se publiquen como el presidente municipal mejor posicionado en las simpatías ciudadanas.

Bueno, ni campañas médicas se han organizado para favorecer a la población vulnerable y de la tercera edad con los problemas visuales, dentales o hasta de multiplicar los servicios de salud.

Mentiría quien diga que no se ha visto maquinaria por semanas enteras intentando reencarpetar o tapando baches, pero es tan inmenso el problema que son más recordatorios familiares que aplausos.

La televisión, la radio, las redes sociales locales han estado promocionando la imagen de los aspirantes a ocupar el lugar en el Senado de la República que dejó al fallecer el Dr. López Vargas, -suplente del Dr. Villarreal Anaya- y si analizamos su discurso, los tres prometen, asumen la misma postura del que ‘dirige’ los destinos de nuestra Ciudad Basura.

Soy de los que pronostican que la ciudadanía apuntará su ausencia en las urnas, porque el voto de la esperanza se perdió esperando… ahí están los resultados y quien lea este espacio, sabe que no hay mentiras en este texto. El triunfador de las elecciones de febrero será el abstencionismo.

Cierro este espacio con el cantinflesco mensaje de YSQ expresado en su ‘Lagañera’, cuando le preguntaron los de su prensa si la recaptura de Ovidio Guzmán fue para “quedar bien con Biden”, mandatario de Estados Unidos, en ocasión de su visita a México.

“Es un argumento ‘muy ramplón’ – (sinónimos: tosco, inculto, basto, grosero, rudo, soez, bajo, etc.)- si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política. Y si no tiene autoridad moral y si no se tiene autoridad política, no se puede transformar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción, de un país. No se puede enfrentar una decadencia como la que padecíamos en el país….” Dijo el presidente López.