@Omar_Reyes

Está por terminar el año 2022 y el acumulado de pendientes sigue subiendo como espuma, ya no le caben en el escritorio al Presidente y ha tenido que hacer torres de documentos que sólo siguen empolvándose.

Más y más obras inconclusas como la refinería, el tren maya, y el aeropuerto que nadie quiere y para el que -en búsqueda de validación- el propio AMLO ha tenido que pedirle el favor al Presidente de EU que aterrice ahí en su próxima visita, si eso pasa, JOE BIDEN tendría que tomar dos vuelos, uno en el avión Air Force One hasta el Felipe Ángeles y luego uno en helicóptero hasta la Ciudad de México, o pasar horas en “La Bestia” para llegar con el PEJE.

Pero eso digamos que no es lo peor, pues entre los pendientes graves está el que la economía sigue en picada, hoy hay más pobres que al inicio del año, y no podemos culpar al Covid, otros países están ya en recuperación y el nuestro no.

Lo más grave es sin duda la falta de seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que este año suman, hasta el 25 de diciembre, un total de 26 mil 494 homicidios dolosos en México.

Tan sólo durante diciembre se han reportado mil 851 homicidios, esto es un promedio de 74 víctimas cada día y la media nacional en la tasa de homicidios dolosos es de 21.88 por cada 100 mil habitantes.

Entre los estados más violentos están, Colima con una tasa de 99.24 por cada 100 mil habitantes; Zacatecas con 72.11; Baja California con 66.71; Morelos con 51.45; Sonora con 48.91; Chihuahua con 47.8; Guanajuato con 47.13 y Michoacán con 46.45.

Para tener dimensión del problema más allá de estadísticas, imaginen que el fin de semana más familiar, cuando todo el país celebra Nochebuena y Navidad, en el país se registró un saldo de 196 personas asesinadas, la mayoría en Estado de México, Baja California, Michoacán y Zacatecas. El Gabinete de Seguridad reportó 59 homicidios: 63 el sábado y 74 asesinatos el domingo de Navidad.

Un pendiente que ha causado alarma a nivel internacional es el de los periodistas asesinados, no porque sean más importantes que el resto de la población, sino porque cada año la cifra de homicidios es alta, pero en 2022 el índice de profesionales de la pluma es el más alto de la historia moderna.

Al cierre del cuarto año de gobierno de LÓPEZ OBRADOR, suman 18 crímenes de reporteros, son 6 más que el anterior récord, que poseía PEÑA NIETO en 2017, si se mantiene la tendencia, este sexenio será el que más voces calle, las estadísticas más altas las tienen CALDERÓN que en su administración fueron asesinados 48 periodistas, en los 6 años de PEÑA fueron 47, mientras que con FOX se reportaron 25 homicidios.

En EXPRESO y LA RAZÓN lamentamos profundamente el desdén con el que se trata a la prensa, y que AMLO no se haga responsable de las estadísticas al alza en los homicidios.

ANTONIO DE LA CRUZ fue asesinado y no hay responsables.

Que triste 2022.

QUE CURIOSO

En el primer día de las campañas JR GÓMEZ LEAL dijo que no está confiado y que no siente que ya esté ganado, trabajará mucho por lograr mantener lo que construyó durante sus años como Súper Delegado Federal.

IMELDA SANMIGUEL aseguró que no están derrotados, y que con el apoyo del PAN, PRI y PRD, siguen en la lucha por otro escaño en el Senado.

MANUEL MUÑOZ también inició actividades.

¿Usted cómo los ve?