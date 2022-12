Comenzando esta colaboración de sus preferencias de dialogando, deseo aclarar que en nuestra columna anterior omitimos algunos nombres de los que también forman parte del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que encabeza el recién electo Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, oriundo orgullosamente del Ejido “Los Charcos”, municipio de Villagrán, Tamaulipas.

Para ser más precisos ahí van: Secretaria de Organización, José Abelardo Ibarra Villanueva, llevando como suplente a Mario Alberto Barrera García; Secretaría de Innovación y Reingeniería Organizativa, Silverio Sáenz Barrera, suplente Petra Gómez Salas; Secretaría de Asuntos Educativos, Guadalupe Abiel García Contreras, suplente Matías Bernal Lucio; Secretaría de Asuntos Profesionales, Francisco Javier Doria Ochoa, suplente Eliud Pineda Aguilar; Secretaria de Promociones Económicas, Jaime Eduardo Ramos Salinas, suplente José Guadalupe Gámez Garza; Secretaria de Actas y Acuerdos, Rufino Javier Vallejo Anaya, suplente Ever Eduardo Flores Huerta; Secretaria de Formación Sindical, Francisco Navarro Martínez, suplente Francisco Vargas Martínez y Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, Mario Guerrero Chan, suplente Adriana García Marroquín, y no los que habíamos mencionado antes en estos mismos cargos; correspondiendo a la parte proporcional.

Por cierto, el nuevo dirigente magisterial en Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño, le une lazos de amistad y aprecio entre Alfonso Cepeda Salas y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el lazo comunicante, aunque usted no lo crea, es su trabajo, lealtad y apoyo a las bases del magisterio tamaulipeco.

Y hablando precisamente de educación, en tiempo y forma se pagaron los aguinaldos a las y los maestros por parte de la Secretaria de Educción de Tamaulipas. A esto hay que agregar también el pago de los bonos, pagos pendientes de las dos últimas quincenas de este año a maestros estatales que estaban pendientes, así como la entrega de cheques a pensionados y jubilados.

Y hay que decirlo porque no, esto es gracias al esfuerzo y compromiso del gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, quien siempre estuvo al pendiente de finiquitar los adeudos, sueldos y prestaciones a los docentes tamaulipecos. También hay que reconocer la valentía y la palabra empeñada de la Secretaria del ramo, Lucia Aimé Castillo Pastor, quien en reciente festejo navideño a todos los empleados de la dependencia dijo: “Les doy mi palabra como persona y como servidora pública que se va a resolver a la brevedad posible y vaya que si lo cumplió”.

NOTAS CORTAS

1.- Pues ahí tiene que los del Partido Verde Ecologista en Tamaulipas, le apuestan a mal vale solo que mal acompañado. Los del PVEM en Tamaulipas pintaron su raya con los de Morena, eso al parecer así es. Insisto, en Tamaulipas no harán alianza con los guindas y ya están trabajando en un solo proyecto con Manuel Muñoz Cano. También sabemos que no la tienen fácil, le van a batallar para ganar la senaduría vacante en el senado de la Republica.

Mientras tanto, de “chantajistas” y de “Hambre Vieja” no los bajan los analistas y politólogos capitalinos.

2.- Por diversos medios están informando a la ciudadanía que en los siguientes días habrá mucho frio en esta región centro de Tamaulipas, se pronostican temperaturas de hasta menos de 5 grados centígrados, así que habrá que tomar las precauciones correspondientes, cuidar a los adultos mayores y a los niños en estos días para evitar se enfermen.

3.- Para cerrar bien: Este 24 de diciembre de 2022, deseo a ustedes como siempre que pasen una feliz noche buena y que la Navidad les llene de alegría y felicidad en sus hogares. Reciban un fuerte abrazo de su servidor Ing. Roberto Olvera Pérez, autor de esta columna “Dialogando”, por estas fiestas, deseándoles todo lo mejor, con los deseos de dicha, de éxito y prosperidad.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.