Morena logró acuchillar al INE con las reformas que se aprobaron en 1,244 artículos de la ley electoral.

Hay que decir la verdad, el objetivo no es tener un país más democrático, no es bloquear la corrupción en el órgano electoral, su objetivo es debilitar el órgano que podría avalar su derrota.

Antes que eso, Morena buscó debilitarlo para que nada le impida seguir ganando elecciones, desde el poder podrán seguir violando las reglas y leyes electorales, se seguirán ignorando los plazos de promoción política para campañas y los candados para la financiación, así no habrá forma de evitar la corrupción en el sistema electoral. Quien diga lo contrario miente.

Entre las peores cosas está que empujó a la fuerza una cláusula que garantiza la sobrevivencia del chiquitiaje, en los que figuran el PT y Verde, que -como siempre- han sido rémoras de la política en el país.

Pero además le permiten a LOPEZ OBRADOR meterse sin límites a las campañas del 2024, hasta ahora se buscaba evitar que los funcionarios se involucraran en los procesos electorales, se supone que no pulidamente y al menos no en su horario laboral, pero eso ya no pasará.

Además ya cualquiera, incluso con violaciones a la ley, podría participar como candidato en una elección, es decir, si hay violaciones como actos anticipados de campaña o gastos de recursos públicos, no pasa nada, es “legal”.

Matan al INE limitando sus capacidades, alcances y recursos para operar, las modificaciones obligarán a correr a una gran parte de su personal y eso impedirá al Instituto a dar celeridad a sus procesos y complicará el garantizar buenos resultados por la incapacidad para operar.

De los resultados 68 a favor contra 50 en contra, destaca el voto de rechazo del Senador RICARDO MONREAL, que pese a ser el Coordinador de la bancada guinda, privilegió la coherencia, por lo menos en esta ocasión.

“No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada. Soy un hombre que enseña derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían”, dijo MONREAL.

Y eso es lo que se prevé, que sea tumbada la reforma del “plan B”, porque dicen los expertos que es inconstitucional, por eso tocará -eventualmente- a la Suprema Corte de Justicia de la Nación definir si la desechan.

Todo está mal, aún así, hay férreos defensores de las trapacerías que a fuerza de popularidad y populismo impulsa el Presidente de la República Mexicana.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR insiste en desmantelar el único órgano que podía “garantizar” la democracia en este país, tanto insistió en respetar la ley, en eliminar la corrupción y hoy, le estorban esos organismos, simplemente es así.

QUE CURIOSO

Ayer se designó a la Diputación Permanente, la cual estará conformada por los morenitas ISIDRO VARGAS FERNÁNDEZ como presidente y ÚRSULA SALAZAR MOJICA de secretaria, igual que la panista LINDA GONZÁLEZ ZÚÑIGA y en calidad de vocales las panistas SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO y MARINA RAMÍREZ ANDRADE, el “emecista” GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ y además el priista abanderado por Morena, ELIPHALETH GÓMEZ LOZANO.

La participación de ELI en defensa de la 4T llama mucho la atención, pues se desvive y desgarra el saco, cuando toda su trayectoria política y profesional la hizo en el PRI y en puestos en los gobiernos tricolores, eso hace pensar que está con el mejor postor, y no en línea con ideologías o valores, mucho menos con algo de coherencia.