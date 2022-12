¿Cómo están? Entramos ya en la recta final de este muy movido año 2022, en que hemos tenido de todo: una elección muy competida en que ganó el candidato (Américo Villarreal Anaya) del partido en el poder nacional; una población tamaulipeca medio apanicada saliendo del Covid-19; una economía afectada afectada por el referido Covid; una competida y subida de tono elección en el sindicato de trabajadores de la educación; asesinato en junio del periodista Antonio de la Cruz y su hija; asesinato de tres personas en Autodrómo con colofón de telefonemas de alerta falsos, y en los últimos días — en Cd. Victoria– varios casos de personas desparecidas, entre ellas unas jovencita de 18 años del sector Loma Alta.

Muy movido, muy intenso el 2022,sobre todo en sus cuatro meses finales. Esperemos que la ultima quincena de este año sea tranquila, tersa, y de buena derrama económica.

Que tengan las, los y les lectores (como dice ahora la banda) una buena arribazón de dinero en este diciembre. Y es que no es uno materialista, pero bien dijo el cantante Vicente Fernández en la «Revista de Revistas», de Excélsior: «¿Dinero?, dicen que el dinero no es la vida, pero ¡Caray!, como ayuda a vivirla mejor», publicada el 28 de julio 1976 (nomás pa’que no digan que inventa uno).

Y bien la elección de Gobernador tuvo sus particularidades. Por primera vez participó el hijo de un ex Gobernador (es decir AVA), además solamente se fue a las urnas a elegir Gobernador. Otro detalle es que por lo menos los azules del PAN hasta tenían «Casas amigas», a donde la gente acudía, y les entregaban a cada ciudadano que demostrará haber votado por Truko, sus 500, 700 pesos en efectivo.

Otro detalle tuvo esa elección: El tribunal federal electoral, hasta casi el último minuto retuvo la Constancia de mayoría de Américo Villarreal. Además el gobernador saliente, Francisco Cabeza de Vaca, no tuvo la cortesía democrática en ningún momento de felicitar al ganador Américo Villarreal Anaya, es más el reynosense Cabeza de Vaca ni siquiera se apersonó en la toma de protesta del candidato ganador. Luego salió con el argumento que no fue invitado. Algo sin precedentes en el pasado reciente.

Tras su triunfo, ya Gobernador, Américo ha declarado que la administración saliente dejó las finanzas en un estado desastroso. Declaración que contrasta con el hecho de que no se ha emitido una sola orden de aprehensión.

De escándalo fueron las 30 notarias que regaló el Gobernador Cabeza de Vaca, con la complicidad de su coordinador jurídico Lic. Abelardo Perales Meléndez. Bueno tan grande es el tache para el abogado Abelardo que hasta una notaria también alcanzó su hijo del mismo nombre. Nombre, ¿pues no que no éramos iguales? A ver si no le fincan delitos al abogado Perales, tan fama de honrado que tenia.

2.- Siguiendo con el tema de abogados, desde estas líneas le enviamos los mejores deseos de recuperación a la abogada Ofelia Garza Píneda, presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres del PRI, (ONMPRI, para más señas), pues le pegó un fuerte cuadro de bronquitis.

La Lic. Ofelia es hija del desaparecido líder social del municipio de Hidalgo, Don Heberto Garza M. Salió al aire. Les comparto esto porque quiero levantar el raiting de esta columneja.

3.- Pues ahi tienen que para el hermano del partido Morena, el Partido del Trabajo en Tamaulipas, la participación ciudadana es fundamental porque solo con la intervención de la ciudadanía se pueden empujar los cambios, afirmó Arcenio (así con «c») Ortega Lozano, comisionado Político Nacional.

Al dar cuenta del Taller de Planificación Estratégica de la Comunicación Política y Participación Ciudadana, organizado por el PT para sus militantes, dijo que cada vez es más importante que las y los ciudadanos participen activamente y definan el manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades.

Esta capacitación se llevó a cabo en la capital del estado, donde se congregaron más de 80 militantes para compartir información y experiencias del expositor Alberto Rivera “para nosotros es muy importante la comunicación política, porque tenemos las mejores propuestas e ideas pero muchas de las veces no contamos con las herramientas para comunicarlas”.

El objetivo fue ampliar y desarrollar los conocimientos en materia de comunicación política, el liderazgo de la militancia petista a través del curso taller porque a través de estos talleres de capacitación.

Respecto a las causas que abandera el PT en Tamaulipas dijo el líder Arcenio que sobresalen dos:

La primera es la recolección de firmas para la suspensión del pago de la deuda de la deuda externa en México, con lo que se ahorrarían miles de millones de pesos que podrían ser adjudicados a obras de beneficio social e infraestructura, la idea es presentarla como iniciativa ante el Congreso de la Unión.

La segunda es que en Tamaulipas promueven una iniciativa popular, a través de las firmas de los ciudadanos, para establecer la dotación de la lista de útiles escolares a todos los estudiantes de Tamaulipas que cursan la educación obligatoria que es desde preescolar hasta media superior. NOS VEMOS.