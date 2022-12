El tema de los candidatos del PAN a la senaduría vacante sigue siendo todo un problema hacia el interior del panismo donde el aun dirigente de dicho partido LUIS RENE CANTU GALVAN “el cachorro” no sabe qué hacer y eso lo ha conducido irremediablemente a decir una sarta de mentiras e imprecisiones como así ha quedado demostrado a lo largo de las semanas transcurridas.

De arranque a sabienda que hace mucho tiempo algunos de los posibles prospectos habían anticipado que no participarían en la contienda, este prosiguió con una postura contraria que lo ha hecho ver como un “dirigente” sin rumbo por decir lo menos.

El ex secretario general de gobierno GERARDO PEÑA FLORES, el ex candidato a la gubernatura CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS “el truko” y el alcalde de Tampico JESÚS NADER con mucha antelación habían dejado muy en claro que no “jugarían” en la búsqueda de la senaduría y de ello, hay constancia.

Otro al que también mencionó que participaria fue al ex gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y lo hizo no obstante que el ex mandatario se encuentra en medio de un proceso judicial donde se le acusa de varios delitos y que por lo mismo es buscado por parte de la Fiscalía General de la República para detenerlo y remitirlo a la cárcel.

Lo más triste del caso es que el mentado “cachorro” se le acaba el tiempo para que su partido elija a su candidato, siendo como así parece será él quien finalmente abandere la causa pues simple y sencillamente no hay de donde echar mano.

En tanto en plena elección extraordinaria al senado, el dirigente de lo que queda del PRI en la entidad EDGAR MELHEM SALINAS, renunció al cargo manifestando que da por terminada una etapa política y profesional tras encabezar por tres años el otrora partidazo.

El oriundo de Río Bravo según dijo seguirá “legislando” desde el Congreso del Estado aunque poco o nada haya hecho en beneficio de sus representados.

En salida deja un priismo hecho añicos por decir lo menos donde si algo hizo fue agandallar todo cuanto pudo, haciendo de la repartición de candidaturas y el manejo de las prerrogativas uno de sus mayores negocios.

Asimismo deja el partido en una encrucijada sin conocerse a donde habrá de conducirse políticamente, sin contar que lo deja endeudado y sin presuntamente pagarles a los pocos trabajadores que quedaban en el partido, un desastre heredará el riobravense a quien llegue a suplirlo.

En otro punto la que sigue en pleno sufrimiento y viviendo un calvario es la Secretaria de Finanzas de Estado ADRIANA LOZANO RODRIGUEZ quien sigue a la espera que el presidente de la nación ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR envíe y adelante como prometió con bombo y platillo las participaciones federales, mismas que hasta el momento nomas no han llegado o al menos no se sabe respecto a que hayan ingresado a las arcas del estado.

La referida funcionaria tuvo que echar mano de un préstamo de alrededor de dos mil quinientos millones de pesos para sufragar los pagos más necesarios.

Pese a todo ha prometido que el pago de los aguinaldos y otras prestaciones se habrán de hacer como corresponde, pero por lo pronto sigue el sufrimiento.

Por cierto y para que no hubiera ninguna clase de resentimientos o celos, el préstamo se hará a través de cinco bancos BANORTE, BANAMEX, BANCOMER, SANTANDER y Banco AZTECA, según estas instituciones ofrecieron bajo interés.

Todo este barullo fue provocado por el presidente LOPEZ OBRADOR y su enorme falacia hecha al gobierno del estado y desde luego a los y las tamaulipecas, así las cosas.

En otro asunto, en un acto de prevención y para garantizar el abastecimiento de agua potable durante la próxima temporada de estiaje en las escuelas de la capital del estado, el alcalde LALO GATTAS BÁEZ entregó cisternas de gran volumen asi como equipamiento a escuelas del nivel básico.

Las cisternas entregadas tienen una capacidad de cinco mil litros que servirán para apoyar a más de tres mil alumnos de escuelas como Gabriela Mistral de la colonia “Estrella”, Maria Isabel Mata, de la Lázaro Cárdenas y la Secundaria Técnica 54 de la colonia “Libertad”.

En su mensaje el GATTAS BAEZ manifestó que se trabaja de la mano con el Gobierno del Estado para juntos enfrentar la próxima temporada de estiaje.

Asimismo destacó el trabajo que realiza el gobierno del doctor AMERICO VILLARREAL ANAYA en la perforación de pozos profundos cuya finalidad es buscar el vital líquido lo cual es una gran aportación que beneficiará a miles de victorenses.

Por otro lado el alcalde capitalino acompañado de sus secretarios de su gabinete e integrantes del cabildo distribuyeron dotaciones de gel antibacterial a cientos de alumnos de estas instituciones educativas.

