El mundial de Qatar inició, y las bajas temperaturas o el desfile de la Revolución Mexicana, no fueron impedimento para que en Tamaulipas los fieles aficionados al deporte de las patadas mostraran su euforia y pasión. Hubo quienes se pusieron hasta turbantes para ver la inauguración que se realizó en el Estadio Al Bayt en Jor, por ejemplo Alberto Sobrevilla, quien no dudó en mostrar su emoción durante el arranque de la fiesta deportiva.

Al recorrer las avenidas de Tampico, se puedo observar los negocios colocaron pantallas para sus clientes, y es que en el puerto es común una tortas de la barda los domingos, en «Las Mamalonas» de la colonia Cascajal, doña María de los Angeles Sandoval Yañez, sacó la botarga y hasta la Copa del Mundo.

«Aquí vamos a tener la televisión, vamos a poner casa partido y más los de la Selección Mexicana, los clientes aquí pueden comer sus tortas de la barda y ver el juego tranquilamente, en cada mundial lo hacemos», declaró para El Heraldo de México.

De la misma manera, en las Gorditas Ayuntamiento, los clientes que amanecieron con ganas de unos ricos bocoles con café se dieron cita a ver la inauguración y el partido entre Qatar y Ecuador. El establecimiento ofrece ver la justa mundialista a través de dos televisiones, donde los clientes «pueden disfrutar la comida y también el juego, nos pusimos de acuerdo y checamos todo para las televisiones y estamos listos para recibir a la gente», declaró la encargada Claudia Palacios.

En Tamaulipas, el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentaros, Pablo Reyna Quiroga, dio a conocer que los bares y restaurantes esperan un aumento de hasta un 40 por ciento en sus ventas. Manifestó que por el horario del mundial, también las cafeterías se verán beneficiadas pues incluso ofrecen desayunos-comidas para los partidos más importantes. En Tamaulipas existen más de 10 mil negocios de estos giros, que esperan en el mundial tener un aumento en sus ventas.

Puebla

Las actividades en hoteles y restaurantes por la ceremonia de inicio del mundial de fútbol Qatar 2022 no registraron altas concentraciones de personas debido a la hora en que se llevó a cabo el evento.

En las calles del primer cuadro de la ciudad, pocos fueron los restaurantes que abrieron sus puertas con ese fin, aunque se espera que conforme avance la fiesta mundialista incremente la atención de la gente.

Uno de los momentos que causó expectación entre las personas fue la presentación de las banderas y del tema principal del mundial interpretado por el vocalista de BTS, Jungkook. Las personas prefirieron observar las imágenes en sus televisiones desde sus hogares.

Yucatán

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, colocará pantallas gigantes en tres municipios poblados, Kanasín, Tizimín y Tekax, para transmitir los partidos de futbol de la selección mexicana de la Copa del Mundo Qatar 2022.

El Gobierno del Estado informó que a través del “Mundial para Todas y Todos”, transmitirán los partidos de la fase de grupos del equipo nacional en la justa mundialista, “como parte del impulso que brinda el gobernador al fomento del deporte y la sana convivencia”.

El panista invitó a la población “a hacer equipo como uno solo” en este evento que se llevará a los municipios de Kanasín, Tizimín y Tekax. Dijo que de esta manera busca combatir la desigualdad y acercar este tipo de eventos al interior del estado para disfrutar del mundial.

La transmisión de los partidos será de la siguiente forma: el 22 de noviembre, el encuentro México vs Polonia a las 10 de la mañana en la plaza principal del municipio de Kanasín; el 26 noviembre, en Tizimín, se proyectará a la 1 de la tarde el encuentro México vs Argentina en las instalaciones del recinto ferial; en Tekax, el 30 de noviembre a la 1 de la tarde podrán disfrutar de la justa México vs Arabia Saudita en la cancha techada de la avenida Ricardo Palmerín.

En los lugares donde se realizará el Mundial para Todas y Todos en cada demarcación, también se llevarán a cabo activaciones, juegos, rifas y diversas actividades que compondrán una gran fiesta futbolera.