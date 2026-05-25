Ciudad Victoria, Tam.; 23 de mayo de 2026.-Con el compromiso de fortalecer la vinculación con el sector educativo y contribuir en las estrategias de difusión del conocimiento histórico y cívico, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participó en la sesión de las “Clases Masivas de Historia”, una iniciativa federal orientada a despertar el interés de las juventudes por los procesos sociales que dan identidad al país.

A través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, la máxima casa de estudios del estado atendió la convocatoria para sumarse a esta actividad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

En Tamaulipas, el evento se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Secundaria General No. 4 “Profesor José Santos Valdés Salazar”, con la asistencia de alrededor de 400 estudiantes de ese plantel educativo.



Por parte de la UAT, estuvo presente el director del Instituto de Investigaciones Históricas, Octavio Herrera Pérez, quien compartió espacio con autoridades del ámbito educativo y legislativo, entre ellos el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García; el director del COTACYT, Julio Martínez Burnes; la diputada Yuriria Iturbe Vázquez; y el director del plantel anfitrión, Esteban Carrizales Martínez.

En el desarrollo del programa, se llevó a cabo una sesión orientada a reflexionar sobre la historia, desde la vida cotidiana, analizando los procesos sociales y los cuatro grandes movimientos de transformación nacional: la Independencia, la Reforma liberal, la Revolución mexicana y los procesos contemporáneos.

Durante el acto protocolario, enlazado de manera virtual desde la sede presencial en Cuernavaca, Morelos, con la participación de la gobernadora de esa entidad, Margarita González Saravia y la titular de la SECIHTI, Rosaura Ruiz Gutiérrez, se destacó la relevancia de utilizar herramientas tecnológicas y espacios educativos colaborativos para acercar el aprendizaje histórico a las juventudes bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana.