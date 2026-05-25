Mayo 25 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La estrategia de acercar oportunidades laborales directamente a las colonias y territorios de Tamaulipas continuará fortaleciéndose con nuevas ferias de empleo y brigadas de vinculación laboral que se realizarán en distintos municipios del estado durante los próximos meses.

En ese sentido, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó que la dependencia mantiene acciones permanentes para facilitar el acceso a vacantes formales y bien remuneradas para las y los tamaulipecos, principalmente para quienes no tienen la posibilidad de trasladarse a las ferias tradicionales.

“El objetivo es tener presencia en los territorios, en las colonias, acercando la bolsa de trabajo para quienes no pueden desplazarse a una feria de empleo”, expresó.

Destacó que las vacantes promovidas por la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional del Empleo cumplen con las condiciones de empleo digno, garantizando prestaciones conforme a la ley y salarios competitivos.

“Todos nuestros empleos entran en el formato de empleo digno; son empleos bien remunerados y que cumplen con todas sus prestaciones de ley”, señaló.

Asimismo, explicó que estas acciones son reforzadas mediante la Dirección General de Inspección, con el propósito de vigilar y promover el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores.

Illoldi Reyes adelantó que próximamente se llevarán a cabo nuevas ferias del empleo en la zona sur del estado y en Ciudad Victoria, mientras que durante el mes de julio se contempla otra ronda de jornadas de vinculación laboral en municipios fronterizos como Matamoros y Reynosa.

Por último, dijo que Tamaulipas fortalece las oportunidades laborales para la población, en concordancia con la política de gobierno humanista y de la transformación que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.