¿Cómo están? Entre las nuevas vialidades que hay en el sur de Tamaulipas el gobernador Américo Villarreal Anaya, mencionó tres: la nueva carretera Mante-Ocampo-Tula, que ya está en funcionamiento con todo y su atractivo túnel, el libramiento en Ciudad Mante, y el viaducto elevado en la avenida Hidalgo, a la entrada del puerto de Tampico, de 4.3 kilómetros.

En el programa radiofónico dominical “Diálogos con Américo”, el gobernador Américo habló sobre una nueva super carretera, asunto que dijo “ya nos ha comentado nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum (…) que se va a realizar esta nueva carretera, una súper carretera de cuatro carriles desde Tampico hasta Reynosa”.

El gobernador Américo dijo que esto es lo que se llama “Arco Carretero de la Ciudad de México a Tuxpan, Tampico y de Tampico a Ciudad Victoria y a Reynosa, esté también integrado en esta logística este viaducto elevado”.

En el mismo tema de vialidades, el gobernador Américo destacó el rescate del puente de La Esperanza, en Altamira, una obra emblemática que, tras 14 años de espera ante la indiferencia de gobiernos anteriores, hoy es el reflejo de lo que se puede construir cuando un gobierno está atento de su gente, “de lo que se requiere para el bienestar y el progreso”, dijo.

Al micrófono en entrevista en Radio Tamaulipas, el Dr. Américo definió al sur del estado como motor industrial, portuario y metropolitano de Tamaulipas.

Vale decir que proyectos estratégicos como el sistema de transporte conurbado BRT, el tratamiento de aguas residuales, el impulso turístico, el desarrollo energético y la modernización carretera, fueron abordados por el gobernador Américo durante el programa “Diálogos con Américo”.

El gobernador destacó la importancia de que todos crezcamos en armonía, con una justicia social y que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera”.

ALERTAN POR ALZA DE MENORES DESPARECIDOS EN REYNOSA

El alza de los reportes de menores desaparecidos en la fronteriza Reynosa encendió este lunes las alertas del Colectivo Amor por lo Desaparecidos, dado que en las últimas semanas tanto redes sociales como plataformas oficiales han registrado una creciente difusión de fichas sobre niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

El portavoz de este colectivo de madres buscadoras, José Andrés Méndez Ñeco dijo que muchos de estos casos no necesariamente están ligados a delitos de alto impacto, sino a contextos familiares complejos que derivan en las salida voluntario de los jóvenes de sus hogares.

Méndez Ñeco explicó que en Reynosa hay muchos casos de adolescentes que enfrentan ambientes llenos de discusiones constantes, de violencia intrafamiliar, abandono emocional o falta de atención; factores que provocan que abandonen sus casas.

“El problema va más allá de una desaparición: refleja una crisis familiar y social que debe atenderse desde la prevención”, señala Méndez Ñaco. NOS VEMOS.

Azahel Jaramillo Hernández