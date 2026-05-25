“El problema va más allá de una desaparición”, alerta colectivo Amor por los Desaparecidos

Por Julio Manuel Loya Guzmán

Cd. Victoria, Tamaulipas.— El incremento en los reportes de búsqueda de menores desaparecidos en Reynosa encendió las alertas entre colectivos de búsqueda y ciudadanos, luego de que en las últimas semanas se multiplicaran en redes sociales y plataformas oficiales las fichas de niñas, niños y adolescentes no localizados.

José Andrés Méndez Ñeco, portavoz del Colectivo Amor por los Desaparecidos, advirtió que detrás de muchos de estos casos existe una preocupante crisis familiar y social que está empujando a menores a abandonar sus hogares.

⚠️ Explicó que varios adolescentes enfrentan entornos marcados por violencia intrafamiliar, discusiones constantes, abandono emocional y falta de atención, situaciones que terminan detonando ausencias voluntarias y activando protocolos de búsqueda en una ciudad golpeada por la inseguridad.

🗣️ “El problema va más allá de una desaparición; refleja una crisis familiar y social que debe atenderse desde la prevención”, señaló.

El activista consideró urgente reforzar la atención psicológica, la mediación familiar y los programas de acompañamiento social para evitar que más menores queden expuestos a situaciones de riesgo.

Asimismo, hizo un llamado a madres, padres de familia y autoridades a trabajar de manera coordinada para reconstruir el tejido social y generar entornos más seguros para la niñez y adolescencia en Reynosa.

🚨 Méndez Ñeco insistió en que cada reporte debe atenderse con total seriedad, ya que aunque algunas ausencias sean voluntarias, los menores quedan vulnerables a múltiples peligros mientras permanecen fuera de casa.

La creciente difusión de fichas de búsqueda ha generado preocupación entre ciudadanos, quienes temen que el problema continúe escalando en la frontera tamaulipeca.