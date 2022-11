La paz volvió a Red Bull con un doblete en la calificación para el Gran Premio de Abu Dhabi, que cerrará este domingo el Mundial de Fórmula 1 con la lucha entre el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por el subcampeonato.

Después de la polémica de Brasil la semana pasada, donde el campeón del mundo, Max Verstappen, no le cedió la posición en la última vuelta a Checo, desoyendo a su equipo, Red Bull sufrió un conato de incendio con el enfado del tapatío, que echaba humo, al igual que las redes sociales, donde el neerlandés se vio arrinconado con comentarios muy desagradables.

Red Bull tuvo que salir al paso con un comunicado en el que asumía que el error había sido del equipo cuando le pidió a ‘Mad’ Max que dejara pasar a Checo sin haberlo comunicado previamente. El neerlandés, además, se brindaba a ayudar a su compañero en Abu Dhabi.

P3 for @SChecoPerez 👏 We gave it our all ❤️💙 pic.twitter.com/3BsgxvVSYp

