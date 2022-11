La política, la madre de la paz social, es injustamente criticada por gran parte de la sociedad y todo se debe a personajes que están muy lejos de la misma, pero juran dedicarse a esa actividad aunque sea solo saquear presupuestos y obtener poder.

Es un hecho que parte de los “políticos” mexicanos deberían ser calificados como ladrones profesionales, saqueadores, corruptos, mínimo como inútiles.

Según los pensadores la política es el arte de buscar el bien común, de conciliar, eso dice la teoría, entonces, los políticos deberían de trabajar para el pueblo, para las mayorías, respetando las minorías de una ciudad, un Estado o el país, sin embargo, y lamentablemente, son muy poquitos los que se dedican a ser políticos profesionales así como lo marca la ciencia.

“Los políticos”, déjelo así entrecomillado, son los más descalificados por el pueblo desde hace muchos años, se les asocia con ratones y a muy pocos los podían equiparar con animales de fama de fuertes, o de moral.

Podrá decir que el problema se debe que no han sabido manejar los políticos adecuadamente la información sobre su trabajo, pudiera ser porque siempre se descubre que ocurren cosas que no creen tener la necesidad de aclarar al pueblo, pero no es todo, también es un hecho que muchos políticos fallan, que si roban, que si traicionan o, por lo menos, que prometen y nunca cumplen.

Otra cruel verdad es que la política funciona como delincuencia organizada, se cubren unos a otros, son tapaderas del saqueo al pueblo que siempre suele pagar los platos rotos ya sea con malos servicios públicos, nula obra, o de plano con problemas de empleo y seguridad, ándele, casi así como lo que ahora vivimos.

Hace seis años, hace doce años, también hace 18 o 24 años, vimos iniciar administraciones estatales, las declaraciones de quienes ocupan puestos de relevancia del gobierno de hoy se parecen a las que hicieran los encargados de esas áreas en sexenios pasados, todos llegan rescatando municipios, acusando de saqueo en Comapa´s, de obras mal hechas, de saqueos a las nóminas, pero hay que decirlo, a diferencia de los gobiernos en los que no paso nada en este hay certeza de que sí hay investigaciones y si actuaran tarde o temprano, dependiendo de cómo se vayan dando las circunstancias.

Obvio, la actitud del gobierno estatal de Américo Villarreal es responsable porque no se puede tolerar el saqueo, se le debe poner nombres y apellidos y, lo siguiente, será revisar quien puede castigarlos porque es un hecho que el Congreso no quiere y la Fiscalía tampoco, por una razón, ambas dependencias tienen de titulares a incondicionales del exgobernador.

También se debe decir que este sexenio se anunció un diagnóstico y auditorías sobre las acciones de los anteriores funcionarios, otra acción responsable porque habrá que seguirle la huella a cada peso que le pertenecía al pueblo y nunca llegó.

Lo triste, y quizá el origen de cómo califica la gente a los políticos, es que nunca se supo nada o se llegó a muy poco en cuanto a castigos por saqueo en el pasado, ocurrió algo así como un borrón y cuenta nueva cada seis años cuando lo ideal era poner tras las rejas a quienes osaran robarse el dinero del pueblo.

Hoy, se ve con claridad como inflaron nóminas y mantuvieron gastos multimillonarios con aviadores, también como saquearon los organismos de agua, se conoce de moches que exigían a las empresas que prestaban servicios al gobierno, es más, se sospecha que hasta becas y despensas se robaron los del pasado sexenio y por eso estamos preocupados, porque en los sexenios anteriores que los gobernadores tenían todo el poder, que podían haber castigado la corrupción no quisieron, no lo hicieron y ahora que existe toda la voluntad de hacerlo parece que no se puede, que la Fiscalía y el Congreso no tienen tiempo, ni ojos, para ver lo que tan fácilmente ha descubierto el nuevo gobierno respecto a los funcionarios del sexenio pasado.

UAT CAPACITA EN TECNOLOGIAS A SUS ESTUDIANTES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha el programa de Certificación CIC-UAT «TestingProgram», cuyo propósito es dotar a sus estudiantes de competencias en tecnología, que les permitan, como egresados, responder a las demandas de los mercados laborales.

Encabezado por C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, el programa inició este lunes 7 de noviembre en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) del campus Victoria.

Al poner en marcha las actividades, el C.P. Mendoza Cavazos dijo que la universidad busca a través de este tipo de esfuerzos, fortalecer los perfiles profesionales de sus estudiantes y generarles más herramientas que les ayuden a trascender en el campo laboral.

Señaló que se trata de generar un valor agregado a través de certificaciones en habilidades tecnológicas, que serán de mucha utilidad en el campo laboral, pero también durante su estancia en las aulas universitarias. Acompañado de la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria Académica de la UAT, y la Dra. Elsa Fernanda González Quintero, directora de la UAMCEH, el rector puntualizó la importancia de contribuir mediante este tipo de capacitación, a los trabajos para la implementación del nuevo modelo educativo de la universidad.

“El modelo educativo va a cambiar en el 2023, y establece, en paralelo a la formación académica, que se genere una línea que llamamos Vida Universitaria, en la cual, se va a hacer una oferta de diferentes actividades que les ayuden a complementar su formación universitaria tratando de responder a lo que requiere el mundo hoy”, indicó.

Correspondió a la Mtra. Mónica Acosta Montes de Oca, directora del Centro Institucional de Capacitación (CIC) de la UAT, exponer los objetivos de este programa, donde resaltó que se trata de una certificación internacional que se ofrece de manera gratuita a la comunidad universitaria.

Testing Program, es una Plataforma Tecnológica para avalar competencias profesionales en el uso de las aplicaciones de oficina de Microsoft Office, de diseño de Adobe Creative Suite y de Fundamentos de Programación. La capacitación que inicia en la UAMCEH, tendrá una duración de dos días y posteriormente será programada para los distintos planteles de la máxima casa de estudios del estado.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]