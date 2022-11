Vaya que ha dado y sigue dando de qué hablar la muy mentada lista de fiats entregadas en medio de un sinnúmero de irregularidades legales a casi una treintena de personas en los últimos días de gestión del ex gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, que como bien se sabe, anda huyendo de la justicia federal para no ser aprehendido y enviado a la cárcel por cometer diversos delitos.

De acuerdo a las autoridades correspondientes la entrega de notarías se hizo violentando los principales preceptos establecidos en la ley tan es así que al menos dos de estas fiats hasta el momento han sido canceladas y a como van las cosas más de una veintena se encuentran en severo riesgo de ser echadas abajo.

Esta de mas decir que el “favorcito” hecho por GARCÍA CABEZA DE VACA, forma parte de de las innumerables atenciones que a su vez recibió por parte de algunos de los beneficiados tal es el caso concreto el otorgado al Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado el diputado panista FELIX GARCIA AGUIAR “el moyo”, cuya esposa BLANCA ISELA PEREZ RODRIGUEZ fue una de las “agraciadas” en la mentada lista bajo el número 1527.

Ahora se entiende por que el mentado “moyo” AGUIAR defendió hasta llegar en algunas ocasiones a los puños todas las instrucciones que su entonces jefe GARCÍA CABEZA DE VACA le ordenaba sacará adelante en el Congreso del Estado, este caso en específico podría configurarse el delito de tráfico de influencias más las presuntas irregularidades que se están confirmando.

En fin la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado anda con la espada desenvainada debido a la forma en que se entregaron casi una treintena de fiats todas ellas de manera sumamente irregular por decir lo menos.

En medio de todo esto la Coordinadora de la bancada de MORENA en el Congreso del Estado URSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA exigió que se profundicen las indagatorias y en consecuencia se aplique la ley y se castigue a quien resulte responsable.

Como era de esperarse contrariamente el aun y fracasado dirigente del PAN estatal LUIS RENE CANTU GALVAN “el cachorro”, manifestó que todo lo descrito se trata solo de inventos hechos por el actual gobierno, son cortinas de humo y va más allá al señalar que todas las entregas de fiats se hicieron bajo estricto apego la ley, luego entonces porque se están cancelando, en fin.

Todo ello ocurre sin contar el titipuchal de raterías y pillaje que se siguen encontrando en casi todas las dependencias de la esfera gubernamental, a un mes de la llegada de la nueva administración las atrocidades administrativas son muchas y muy variadas y en donde si algo se despilfarro fue el presupuesto público y de ello, hay constancia.

Por supuesto que no todo es miel sobre hojuelas en la actual administración pues existen varios y varias secretarías del gabinete que han hecho caso omiso a una de las principales recomendaciones del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA respecto a no otorgar puestos a personas que no lo merecen, sin embargo y pese a la contundente instrucción, han llegado a diversas áreas personajes que hasta hace poco más de un mes atacaban con todo el proyecto del ahora gobernante de Tamaulipas, así de ese tamaño, en serio creen estos “jefes” que el gobernador no se da cuenta de la traición que están cometiendo, al tiempo.

En tanto como aquí lo apuntamos el Fiscal Anticorrupción RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA se amparó para no ser destituido del cargo no obstante haber reprobado el examen de control y confianza impuesto por inteligencia nacional y por tanto no es absolutamente nada confiable.

Lo más triste y grave del asunto es que el mentado fiscal no entiende pues hay indicios que indican que aún sigue al servicio del ahora prófugo de la justicia federal, el ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

En otro punto los millones de pesos que se pudiera estar ahorrando el ayuntamiento capitalino de poco o nada sirve si están canalizando para pagar los 400 millones de pesos de adeudo que tiene la COMAPA y que fueran heredados por la pasada administración estatal.

Solo para darse una idea se están pagando alrededor de seis o siete millones de pesos mensuales en diversas cosas tales como luz.

Lo anterior no es justo para los miles de habitantes de la capital del estado que observan cómo se dejan de hacer decenas de obras debido a este millonario pago.

Sin duda que el alcalde LALO GATTAS BAEZ no le quedará de otra que denunciar finalmente a quienes de una u otra manera malversaron la exorbitante cifra al punto de casi quebrar la paraestatal.

Sujetos como HUMBERTO CALDERON ZUÑIGA, ROMAN CASTILLO entre otros, deberán sin duda ser investigados y en caso de resultar culpables enfrentar la justicia.

Correo: [email protected]