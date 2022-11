@Omar_Reyes [email protected]

El atentado contra las instituciones que ha protagonizado el actual Presidente de la República no es nuevo, desde los 90’s cuando perdió dos veces una Gubernatura y los 2000’s, cuando perdió dos veces la Presidencia de la República, argumentó insistentemente que se debía a “fraude electoral”, un atentado contra la democracia, montoneros corruptos neoliberales que conspiraron contra él.

Sin embargo, ahora que es el más poderoso en este país sigue teniendo los mismos fantasmas, son las instituciones, el INE específicamente, quienes según él atentan contra la democracia en este país, antes eran acusaciones, señalamientos y berrinches, hoy son manotazos, órdenes y conspiración para desarmar a la institución que más trabajo costó consolidar en el “México libre” de hoy.

Cómo olvidar cuando en plena elección presidencial “se cayó” el sistema para que ganara el PRI, el artífice de ese fraude fue MANUEL BARTLETT, innumerables acusaciones hay en su contra y hoy no está en la cárcel, al contrario ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR lo premió con la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad y su hijo LEÓN MANUEL BARTLETT ÁLVAREZ ha sido beneficiario de importantísimos contratos con el Gobierno Federal, se dedica a venderle “cosas” con precios inflados, aunque digan que la corrupción en esta administración federal no existe.

El atentado que está tramando el Presidente de la República responde a su obsesión de poder y al miedo de perderlo, sabe que nada ni nadie le garantizan la continuidad de la 4T, por lo que ha emprendido acciones para desmantelar cualquier institución que complique su obsesión de poder.

Se ha dicho innumerables veces que a todas luces este el inicio de una dictadura, no estamos hablando de la permanencia de LÓPEZ OBRADOR en el poder, pero hay que voltear a ver otros casos, por ejemplo, Cuba vive una dictadura, FIDEL CASTRO, RAUL CASTRO, MIGUEL DÍAZ-CANEL son sus rostros; en Venezuela la viven con HUGO CHÁVEZ y NICOLÁS MADURO, es decir, el hecho de que ANDRÉS MANUEL no dure más de seis años en el poder, no garantiza que su administración no se convierta en una dictadura.

El ataque constante e incesante contra el INE es muestra de que LÓPEZ OBRADOR se prepara para la derrota y está enfocado en impedirlo, sólo así podemos entender su odio contra la institución que lo legítimo como Presidente de la República,

Ahora CLAUDIA SHEINBAUM, MARCELO EBRARD y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ son los nombres que podrían sucederlo en la silla, pero probablemente nunca le quiten el poder, porque piensa mal y acertarás.

¿Usted qué opina?

QUÉ CURIOSO

Llegar y acusar la desaparición de archivos y argumentar ello para realizar un nuevo censo de beneficiarios de despensas, no suena a orden, parece más que van a quitar a los que simpatizaban con la pasada administración y ahora meterán a puros guindos. Ojalá nos equivoquemos pero parece que CLAUDIO DE LEIJA llegó haciendo espacio para los suyos y no para beneficiar a quienes realmente necesitan del apoyo con programas federales y estatales.

Llegaron con el “colmillo retorcido”.