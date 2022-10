La visita de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a Tamaulipas es muy importante porque, si cumple con la palabra empeñada, a nuestro estado le irá bien, sin embargo, dos cosas quedaron bien claras: solamente se lleva bien con los de color Morena, y que el trabajo realizado en materia de seguridad durante los últimos años en Tamaulipas se hizo bien.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL, Secretario de la Defensa Nacional, confirmó que en materia de seguridad, Tamaulipas tiene números positivos y hace seis años estaba entre los estados con mayor violencia e índices delictivos del fuero federal.

El propio Secretario de la SEDENA dijo que Tamaulipas está en la posición número 23 de los estados más violentos, es decir, está en la posición número 9 de los estados más seguros del país, eso es un trabajo que se ha logrado gracias al esfuerzo, inversión y coordinación que se ha hecho en los últimos años.

No se trata de aplaudir a los que ya se fueron, se trata de fijar un punto de partida para esta administración estatal, porque hace seis años los números de violencia eran muy altos, la tarea fue titánica y esto tiene que marcar un precedente, que a partir de ahora se trabaje para mejorar.

El objetivo debe ser estar entre los últimos lugares entre los estados más violentos y en los primerísimos de los estados más seguros, esa debe ser la referencia a tomar, en seis años debemos reflejar los índices de seguridad más altos, gráficas de delitos más bajas, porque sólo eso ofrecerá bienestar para los tamaulipecos y significará más inversión en el estado, con ello más trabajo, y por eso, una mejor economía.

Gracias Don Chencho por venir a dar la referencia en la que está ubicado Tamaulipas en materia de seguridad.

Ojalá Secretario, además de promesas, hubieran llegado también con respuestas, porque desde hace meses nos seguimos preguntando, ¿porqué y quienes mataron a nuestro compañero ANTONIO DE LA CRUZ?

QUE CURIOSO

Miente con singular alegría el Presidente AMLO, pero no es nuevo… sus detractores lo señalan y sus aplaudidores lo defienden.

Venir a decir que adelantará participaciones no empobrece, pero sí compromete a la administración estatal, porque está afirmando que en Tamaulipas habrá recursos para cumplir con los compromisos económicos, pero si no pasa esto, no será el Presidente quien salga decir que siempre no mandó el dinero y sí está dejando muy comprometido al Gobernador AVA.

Por el bien de Tamaulipas, por el bienestar de su gente, ojalá las promesas que vino decir no sean como las que dijo hace cuatro años, que ‘reduciría la violencia’, que ‘no militarizaría al país’ y que habría una ‘mejor economía’, nada de eso pasó.

Ojalá que lo que prometió en Tamaulipas si pase.

¿Usted qué opina?