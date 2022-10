La percepción ciudadana sobre la inseguridad pública entre la población del México urbano descendió a su nivel más bajo desde 2013, cuando el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática empezó el registro. (La percepción es el “Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos”. Lo que nada tiene que ver con la simpleza de que “percepción mata realidad”).

Si nos atenemos a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el INEGI del 29 de agosto al 15 de septiembre de 2022, el 64.4% de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su demarcación. Esto representa un cambio significativo en relación con junio pasado, que fue de 67.4%. Pero los porcentajes del tercer trimestre no representa un cambio importante respecto a septiembre de 2021 y que fue 64.5%.

En la Encuesta Nacional, 24 ciudades tuvieron cambios significativos frente a junio pasado: 21 presentaron reducciones, en tanto que subió en tres demarcaciones. En septiembre pasado, 70.5% de las mujeres y 57.2% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro. En junio de 2022 el porcentaje de las que se sintieron inseguras fue de 72.9 y el de ellos fue de 60.9. En el caso de los hombres el porcentaje de inseguridad es el más bajo desde que el INEGI hace registro.

Al cierre de septiembre subió la percepción ciudadana sobre la efectividad de todas las autoridades de seguridad pública, pero el mayor incremento fue para los cuerpos policiacos estatales, que pasaron de 48.5 a 52.5% en su valoración como “algo o muy efectivos”; en tanto que el Ejército tiene 82.3% y la Guardia Nacional 71.9%.

Porcentajes altísimos en la valoración ciudadana que contrasta con los juicios temerarios y las campañas de las burocracias partidistas opositoras y de sus legisladores, como los senadores Germán Martínez y Lilly Téllez que denostaron al secretario Luis Cresencio Sandoval, pues no asumen que la coordinadora del gabinete de seguridad es Rosa Icela Rodríguez, como titular de la Secretaría de Seguridad que es, y el divisionario como invitado a la comparecencia en el Senado no podía responder a los insultos del expresidente de Acción Nacional, quien lambiscón como era con el entonces presidente Vicente Fox, le pidió “Guanajuatizar a México”. Por fortuna Fox no le hizo caso. ¡Imagínese usted la tragedia que padecería hoy el país!

Para Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, fue un “despropósito de una oposición que en pos del aplauso fácil utiliza un lenguaje de odio y rencor contra las fuerzas armadas. Es una estrategia equivocada, pero allá ustedes…”

Cambios en percepciones y realidades en seguridad pública insuficientes por cierto, pero que indican avances irrebatibles con 27.2% de disminución en los delitos del fuero federal; en homicidios dolosos de 10.2% y en feminicidios de 22.8%, delitos ambos del fuero común, en comparación con diciembre de 2018.

Son frutos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que establece que la pacificación de México se busca principalmente restando base social a la delincuencia mediante un abanico de programas sociales, dirigidos de manera central a la juventud trabajadora y estudiantil. Y la conformación de la Guardia Nacional y su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional es sólo uno de ocho puntos de una estrategia que tiene como norte el combate a las causas de la violencia y la delincuencia, de las estructuras del crimen organizado y el de cuello blanco.

Acuse de recibo

Un comentario del periodista Arturo Sandoval que localicé hasta hoy: “1968 y su genocida. La muerte de Echeverría me trae una especie de indecisión de qué sentir. Veo las notas en Facebook y no acierto qué emoción poner: ¿Me gusta, carita enojada, carita sonriente, carita con carcajada? No lo sé porque quizás se fue impune. Quizás debió irse como (Augusto) Pinochet o como otros genocidas en la cárcel. En realidad es un vacío, una insatisfacción con emociones reprimidas que jamás saldrán en los que fuimos testigos del 68 y del Jueves de Corpus. Pero sobre todo de los compañeros que no vivieron para sentir ni siquiera esto. Dejaron familia, novios y novias, quizás hijos en la tristeza eterna”… Del activista Andrés Ruiz Furlong: “ Ver Arnoldo Martínez Verdugo. Obra de un dirigente comunista. Pablo Gómez, Marta Lamas y Alejandro Encinas (Rodríguez) en YouTube. https://youtu.be/kPf4dsEqzbY” (…) “Queridos amigos y lectores. Tengo una versión nueva de mi libro (con 24 historias curiosas) llamado Sonrío, luego existo, que tuvo ediciones en 1983, 1993 y 2003. (…) Pueden encontrar éste y muchos otros libros míos en Amazon. Saludos afectuosos de Manou Dornbierer ( [email protected] / http://manudornbierer.blogspot.mx/ (…) Del maestro de la cinematografía: “La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural”: Federico Fellini.

