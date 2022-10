En la percepción ciudadana de las ciudades, el principal problema de México no es la inseguridad pública, como seguramente para muchos en primera instancia resultará increíble, sobre todo si se vive de ella, como sucede desde hace tiempo con los noticiarios del trinomio de la televisión (Televisa, Azteca e Imagen) y el oligopolio de la radio en manos de apenas 10 familias.

En efecto, de una veintena de problemas sociales y económicos, el primer lugar lo ocupó en junio del presente año los baches que padecen no sólo los automovilistas sino todos los peatones, usuarios de bicicletas, motos y hasta patinetas.

En tanto que el serio problema de inseguridad pública que padecen los mexicanos desde el gobierno de la “Guerra contra el narcotráfico”, pero no tanto como magnifican al extremo las oposiciones empresariales, mediáticas –que cada vez más abiertamente actúan como partido coaligado–, partidistas e intelectuales, ocupa el cuarto lugar con el 57.9 por ciento –frente al 78.1 por ciento de los baches– en la percepción ciudadana de las mexicanas ciudades.

Naturalmente que ningún tema es mejor que el de la inseguridad pública para combatir al gobierno en turno, el de la Cuarta Transformación, desde la vertiente de las extraordinarias promesas de campaña que contrastan con los resultados modestos si se comparan con las expectativas sembradas, sobre todo en materia de homicidios dolosos que, dicho sea de paso, es un delito de fuero local y a la cabeza de su comisión están gobiernos panistas como los de Guanajuato y Chihuahua, y donde gobernaron 30 años como Baja California. Mas la incompetente dirigencia de Acción Nacional está concentrada en hacer política ficción y esconder resultados y contradicciones.

Contradicción notable a la hora de obstruir que las fuerzas armadas permanezcan legalmente en tareas de seguridad pública hasta 2026, mientras que los gobernadores de origen panista y del partido propiedad de Dante Delgado, solicitan y exigen que el Ejército y la Marina los apoyen en la contención de las estructuras criminales, mismas que nacieron y se multiplicaron en 2006-2012.

Otros datos demasiado sugerentes son los proporcionados en la mañanera del martes 10 por el columnista Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía, y que arrojan lo siguiente: Sólo 17 por ciento de los encuestados le creen a las televisoras, 19 por ciento a las radiodifusoras y 21 por ciento a los periódicos; de acuerdo a reciente muestra demoscópica de Parametría, la casa dirigida por Francisco Abundis.

La muy grave crisis de credibilidad que padecen los medios convencionales y sus “estrellas”, acaso la más profunda desde que hace un siglo se creó la radio, explica en buena medida que a pesar de que en sus noticieros vomitan sangre para presentar un México en llamas y después pasar la factura a quien desee que su estado figure menos –como le sucedió a Graco Ramírez cuando gobernó Morelos en 2012-18 y Televisa le pidió 300 millones de pesos para bajarle a los decibles a la nota roja morelense–, los ciudadanos urbanos no caen en las redes de sus patrañas sensacionalistas y sus negocios más que turbios, de extorsión, como eran (¿o todavía son?) buena parte de sus políticas comerciales.

Acuse de recibo

El presidente Andrés Manuel insistió el lunes 10 sobre la política de México de neutralidad frente a la guerra Rusia y Ucrania al exigir a las potencias hegemónicas “a nosotros déjenos en paz” y denunciar el “perverso maniqueísmo” que domina en el tema. Pronunciamiento que por enésima ocasión no reporta Once Noticias (Canal 11 del IPN) atareado como está en informar de lo que dice el gobierno ucraniano, la Casa Blanca y la OTAN. ¿Qué hace el director Carlos Brito Lavalle?… De “Citlalli Hernández M @CitlaHM (.) En respuesta a @RicardoBSalinas (.) No te quiero enseñar nada; quiero demostrar que eres un ladrón de cuello blanco. Debes 40 mil millones de pesos (al SAT) y no los quieres pagar. No eres empresario, eres traficante de influencias. #PagaLoQueDebes”. ¡Tómala fanfarrón!… La casa de las golondrinas, novela de Ricardo Bravo Anguiano, será presentada el viernes 14 a las 17 horas, en la librería El Sótano Coyoacán, Allende 38, colonia Del Carmen… El 12 de octubre de 1912 nació Catarino Ibarra Torres, el patriarca del clan de los nueve Ibarra Aguirre que construyeron ramificaciones que superan las 150 personas… Testimonio íntimo de la pediatra y doctora Aleida Guevara March sobre su señor padre, el comandante Ernesto (Che) Guevara, asesinado en la Higuera, Bolivia, en 1967: https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/10/09/cuba-hace-55-anos/

