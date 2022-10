Sin ninguna necesidad, si acaso la necedad injerencista estadunidense que es rechazada en los cinco continentes, y que practica en México Ken Salazar hasta el punto de ganarse el mote de “metiche”, expresado por el presidente Andrés Manuel, suscribieron el jueves 6 de palabra o por escrito acuerdos en una sesión sobre seguridad en la que participaron “todas las agencias de liderazgo de Estados Unidos”: la FBI (Oficina Federal de Investigación), el INL (Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia), la DEA (Agencia Antidrogas) y la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional).

Por el lado zacatecano, estuvo “una amplia representación de la sociedad empresarial”, la jerarquía católica, el gabinete de seguridad y algunos alcaldes. Pero con la ausencia de cualquier representante del gobierno federal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. (La Jornada, 8-X-22).

La exclusiva de los jornaleros obligó a los voceros del gran amigo de Joe Biden a comunicarse con el diario para aclarar que “no firmaron ningún acuerdo de cooperación” en su encuentro en Zacatecas (capital), pues de los contrario el embajador y el gobernador se excederían en atribuciones legales.

El desaseo con el que ambos funcionarios operaron motivó que senadores del partido gobernante, Morena, y del Revolucionario Institucional exigieran a Monreal Ávila información sobre a qué acuerdo llegó con el embajador Salazar, pues los gobiernos estatales son autónomos mas no pueden tomar decisiones que lesionen la soberanía nacional, como es autorizar la presencia de agentes extranjeros en su territorio.

José Narro, por ejemplo, estableció que permitir la presencia de representantes de la DEA, FBI y demás agencias va en contra de la estrategia de la Cuarta Transformación, que disolvió el Plan Mérida, para dar paso al Entendimiento Bicentenario, que se enfoca en la cooperación para el desarrollo. Su par Antares Vázquez dijo que llama la atención que un gobernador emanado de Morena tome decisiones en las que no se transparenta el alcance de lo pactado con EU.

En un innecesario derroche de nepotismo, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, salió en defensa de su hermano y como doctor en Derecho que es estableció que “no hay nada ilegal en ese convenio, que se da dentro del Entendimiento Bicentenario, signado entre México y EU. Es un acuerdo de buena fe (sic persignado), de colaboración en el que no se infringe ninguna ley y no hay injerencia ni intromisión de agentes extranjeros, sólo son las autoridades mexicanas las que intervienen”. Informó que el mismo día 6 habló con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, para “respaldar a Zacatecas con la ayuda de las fuerzas federales que permita enfrentar con éxito el avance de los últimos años de la delincuencia organizada”. Es decir, como líder senatorial también acciona obedeciendo a los resortes familiares y afectivos. Salta la pregunta al titular de uno de los tres poderes de la Unión: ¿Hace lo mismo por Guanajuato, Jalisco, Baja California y estado de México que también padecen altas tasas de homicidios dolosos? Qué afán de derrochar el capital político que cosechó la semana pasada en el Senado.

Por lo pronto queda claro que los tratos entre David Monreal y agencias estadunidenses violan disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y el acuerdo que regula las facultades del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y del Grupo de Coordinación Operativa, pues todo convenio con agencias extranjeras debe ser, primero, aprobado por Relaciones Exteriores.

Acuse de recibo

El presidente López Obrador respondió con un “Yo respeto. Nosotros vamos a actuar con mucha prudencia”, el jueves 6 al ucraniano Volodymir Zelensky, quien solicitó el apoyo de la Organización de Estados Americanos, citando a Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo… Explicó la política de neutralidad frente a la guerra de Rusia y Ucrania (Estados Unidos y la OTAN). Y en la víspera criticó a la Unión Europea por proponer a Zelensky como candidato al Nobel de la Paz… En tanto, Once Noticias, la barra informativa de Canal 11 (del Instituto Politécnico Nacional) no se da por enterada de las definiciones de AMLO (“El maniqueísmo perverso”); y como es frecuente privilegia los boletines y los dichos de Kiev, Washington, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la UE… El 9 de octubre se cumplieron 55 años del asesinato de Ernesto Guevara de la Serna en la Higuera, Bolivia, tras ser capturado un día antes. Hoy es oportuno recordar que el historiador Mariano Rodríguez Herrera, mi amigo y el mejor biógrafo del comandante, me compartió que la viuda del revolucionario, Aleida March, le dijo que él sí podía consultar todos los archivos sobre el revolucionario universal, porque otros lo hacen por negocio, por dinero. Ambos recordamos al farsante Jorge Castañeda Gutman, quien desde entonces la emprendió contra el Estado cubano.

http://www.forumenlinea.com/ [email protected] [email protected]