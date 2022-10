Sumamente cara le resultará al grupo dirigente de Acción Nacional, encabezado por Marko Cortés, y a los senadores dirigidos por Julen Rementería, la estrategia de oponerse a ultranza a la ampliación hasta 2028 de la presencia de las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina en tareas de seguridad pública, tal y como sucede legalmente desde 2019 y de manera inconstitucional muchas décadas antes, incluidos los 12 años que gobernó el PAN desde Los Pinos, incluido el sexenio de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón que resultó una alianza protectora para la estructura criminal de Joaquín Guzmán.

La intransigencia del dueto no es tanto por dogmatismo opositor como por politiquería porque los supuestos líderes no dan una frente al presidente Andrés Manuel, y esto conduce al PAN a una derrota legislativa y política sin precedente, porque además de aprobarse la minuta por 87 votos a favor y 40 en contra –dos más de los requeridos para construir las dos terceras partes que necesitaba el gobernante Morena y que contó con nueve votos de senadores del Revolucionario Institucional y dos del de la Revolución Democrática–, coloca en una zona de incertidumbre al “bloque de contención” del Senado y la “huelga legislativa” –que incluye al partido de Dante Delgado y al Grupo Plural–, en materia constitucional en ambas cámaras.

Pronunciada incertidumbre que incluye a la alianza partidista, empresarial y mediática de Va por México, administrada por Claudio X. González, tanto es así que Santiago Creel, el suspirante a la candidatura presidencial panista por segunda ocasión y presidente de la Cámara de Diputados, plantea que se dé por concluida, que se llame “Iba por México” o algo parecido.

Durante un debate de ocho horas, saturado de descalificaciones e insultos personales de la exempleada de Televisión Azteca, resultó agradecible la claridad del priista Carlos Ramírez Marín quien ante las voces que desde escaños blanquiazules le exigían “no doblegarse y votar en contra” para no romper la alianza opositora, contestó: “Yo le voy a responder a Yucatán, los temas electorales no deben ser negociables con propuestas encaminadas a dar certeza a las fuerzas armadas en su lucha contra la violencia y la inseguridad”. Y sugirió lo imposible a opositores a rajatabla como Rementería, el amigo de los franquistas de Vox, “se requiere humildad, ya que con soberbia, ni se construye ni se gobierna”.

En ese ambiente tenso propicio para el monólogo, imposible la capacidad de valoración a la advertencia de Ricardo Monreal, el líder de la mayoría senatorial, por cuanto “se trata de una minuta modificada por completo, en la que por primera vez se establece un mecanismo de control parlamentario sobre las fuerzas armadas, algo histórico e inédito”. Como Gabino Barrera, PAN, MC y Grupo Plural no entendieron razones andando en la borrachera, la que los instala ante la posible pérdida de su futuro inmediato, 2023 en el estado de México y Coahuila, y en las elecciones generales del 24.

Uno de los cambios que senadores de PRI y PRD exigieron para votar junto con Morena fue establecer un fondo permanente de apoyo, a fin de que estados y municipios puedan profesionalizar a sus cuerpos policiacos. Otro, la integración de una comisión bicameral que recibirá los informes semestrales sobre resultados medibles y justificables de las labores del Ejército en el combate al crimen organizado y podrá citar a comparecer a los titulares de Defensa, Marina, Seguridad Pública y Gobernación.

Lo anterior fue subestimado en grado extremo por los panistas en un desplante maximalista porque las políticas y programas de la Cuarta Transformación, con sus aciertos y errores, les generan odio y clasismo.

Acuse de recibo

Siempre que el redactor mete los pies, un atento lector corrige: “Mi querido Eduardo, en el primer renglón debe ser martes 4” (y no 14), Arturo Sandoval… https://indicepolitico.com/televisa-y-las-indefiniciones-de-amlo/ (…) Invitación del Movimiento Comunista Mexicano. “Esperamos contar con tu presencia en el Festival de Tribuna Comunista que celebraremos los días sábado 8 y domingo 9 de octubre, en el Centro Cultural El Rule, ubicado en Eje central No. 6, Centro Histórico de la Ciudad de México (junto a la Torre Latinoamericana), en un horario de 10:00 a 15:00 horas. Nos honraría tu presencia en la celebración del 10° aniversario de nuestro órgano de difusión y análisis. Recibe un afectuoso saludo”… Ojo ambientalistas. “Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha”: Víctor Hugo (1802-1885)… Falleció el periodista Miguel López Azuara en su natal Tuxpan, Veracruz, el 28 de septiembre. Miguel realizó un amplio trabajo como reportero y editor que lo llevó a convertirse en subdirector editorial de Excélsior, Proceso, La Jornada y El Universal, además de columnista. Un abrazo solidario para su hija Constanza López, otros familiares y amigos.

