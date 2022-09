Después de 26 años de ser utilizado en el país, la Cámara de Diputados aprobó eliminar el Horario de Verano, por lo que pasa al Senado para su discusión y votación, y de ser avalado, entrará el vigor el 30 de octubre.

Con 445 votos a favor, 33 abstenciones y 8 en contra, los legisladores avalaron expedir la Ley de los Husos Horarios y abrogar la Ley del Sistema de Horario con lo que se elimina el Horario de Verano.

“En el territorio nacional habrá un horario estándar que se establecerá de acuerdo con las zonas horarias (…) Únicamente se aplicará un horario estacional (horario de verano) para los estados y municipios de la frontera norte”, señala el dictamen avalado.

Es decir, los municipios de la zona fronteriza con Estados Unidos conservarán el horario de verano para no afectar el intercambio comercial, por lo que el horario de verano fronterizo norte surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.

La exposición de motivos de éste se menciona que la UNAM ha advertido que el cambio de horario produce alteraciones -como somnolencia, irritabilidad y dificultades en la atención- en algunas personas, especialmente en quienes tienen una estructura biológica y psicoemocional poco flexible, así como en personas que realizan actividades en horarios rígidos.

Además, menciona que si bien desde 1996 el horario de verano ha contribuido al ahorro de energía, siempre fue por debajo de 1% de la energía consumida anualmente.

“Efectivamente, se ha ahorrado energía, pero dicho ahorro no es significativo respecto del total del consumo anual, pues sólo en 2021, el consumo nacional fue de 327,000 Gw/h, y el ahorro por el horario de verano fue de 537 Gw/h; es decir, de 0.16%, lo equivalente a 1,138 millones de pesos”.

Durante la discusión, los diputados de MC señalaron que iban a otar en “abstención”, ya que señalaron que había temas más relevantes para discutir que el horario de verano.

“Votaremos en abstención en señal de desacuerdo, porque no nos parece bien que esta reforma ocupe nuestro tiempo en una crisis económica, social y de seguridad. No seremos comparsa para esta farsa, creemos que el dictamen no amerita siquiera un posicionamiento”, declaró el legislador Sergio Barrera Sepúlveda.