El Comité de recepción que representa los intereses del gobernador electo de Tamaulipas dentro del proceso de transición, aunque reconoce no tener información suficiente para dimensionar el estado real de cada dependencia, declaró en conferencia de prensa tener la percepción de un “Estado saqueado y en ruinas”, y con problemas para pagar la nómina a partir del 1º de octubre, además de enfrentar una gran deuda de la que no pueden precisar su monto.

El vocero para el caso es Héctor Villegas González, quien hasta ahora, cada vez que convoca a la prensa, emite calificativos con los que dibuja un desastre, pese a las declaraciones de hace 10 días de la Secretaria de Finanzas del gobierno estatal, María de Lourdes Arteaga Reyna, en el sentido de que dejarán los recursos para pagar a los trabajadores.

“Suponiendo sin conceder”, como dicen los abogados, de que existan grandes faltantes, deuda enorme, etc, creemos que martillar (porque ya lo había declarado la vez anterior) sobre el riesgo de pago a los trabajadores, es llevar intranquilidad a la burocracia, pareciera que ese es el propósito real.

Eso es muy lamentable y ya en el terreno de los hechos, si eso no ocurre, es decir que los salientes si cumplan lo que ha asegurado la Secretaria de Finanzas, empieza mal su carrera en ligas mayores el famoso Calabazo, que estará entrando por primera vez a la cancha del Gobierno de Tamaulipas con un puesto de buen nivel, eso es lo que se presume.

De que van a encontrar la caja casi vacía, es muy probable, así siempre ha sido, dinero que se recibe, dinero que se ejerce, incluso ya lo explicó la encargada de las Finanzas, y además es del dominio público, que cada mes se reciben los recursos para operar la administración, incluyendo los salarios y las participaciones a los municipios. Por eso no se pueden llevar esos fondos.

Lo que puede ocurrir es que no les dejen la parte proporcional de los aguinaldos correspondientes a 9 meses, ese es un tema que no tocó la encargada de las finanzas del Gobierno del Estado, y no sabemos si tienen ese fondo que debió crearse mes con mes.

Es cierto que hay muchas necesidades insatisfechas en el tema de salud, como son equipos que están fuera de servicio porque requieren de reparaciones millonarias. Algunos equipos de rayos X están sin funcionar desde el “egidismo”.

En el caso del hospital que se construye en Madero desde hace poco más de siete años, quizá ocho, es una obra federal que ofreció Enrique Peña Nieto, y que se ha venido parando por lo menos en dos ocasiones por la mala calidad de los trabajos. Suponemos que los recursos que provienen de la Federación se canalizan a través del Estado, habría que revisar cual es la circunstancias real financiera y el retraso que presentan los trabajos.

“YO LO QUE ME ROBO NO LO APUNTO”. Ahora para el caso de encontrar faltantes, cerramos con este episodio verídico que encierra una gran verdad cuando se trata de detectar pruebas de sustracciones al erario público.

“Yo, lo que me robo no lo apunto”, esta frase la pronunció un alcalde de Aldama de los años 80´s, fue la réplica ante los auditores que hurgaban en los archivos municipales. Cansado de que los visitantes estuvieron durante varios días revise y revise los documentos del ayuntamiento, el Edil les preguntó qué era lo que buscaban, que quizá él podía ayudarlos.

Los auditores quizá esperando obtener algún beneficio, le expresaron. “Verá usted, a nosotros nos mandaron a buscar faltantes, en pocas palabras a detectar lo que se hubiera robado”. El alcalde, hombre de ejido, de escasa preparación, pero muy listo les soltó la expresión; “Nooo, yo lo que me robo no lo apunto”, para afirmar que en los papeles no iban a encontrar ningún faltante.

Eso ha ocurrido en casi todos los casos. Aunque también eventualmente hay alguna excepción.

GATTÁS ENTRE LOS MEJORES ALCALDES DE CAPITALES.- El Presidente Municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, desde su arribo al Ayuntamiento llegó con la aprobación de sus gobernados, y posteriormente sus acciones de gobierno lo han mantenido por arriba del 50 %, y ha ido escalando hasta lograr un repunte importante al colocarse en el 58.1 por ciento, es el más alto puntaje alcanzado por él y coincide con su primer año de administración. Esta calificación lo ubica en el horizonte nacional en el 3er lugar de acuerdo al ranking publicado en septiembre por la plataforma México Elige.

El resultado de esta evaluación está basado en el trabajo que Eduardo Gattás ha realizado para restablecer los servicios públicos, la reconstrucción del tejido social y el manejo trasparente de las finanzas municipales, todo ello fundamentado en los principios de honestidad y austeridad, seguidos de un trabajo esforzado en el que ha estado complementado por la labor social de su compañera de vida, la señora Lucy Rodríguez de Gattás, presidenta del Sistema DIF Victoria.

El gobierno municipal de Victoria es una administración de resultados porque el alcalde se mantiene muy cercano a la gente, cotidianamente mantiene contacto con sus gobernados, interacciona con ellos, es la fórmula muy sencilla, escuchar y responder con actos de gobierno.

De esta manera es como logró el puntaje mencionado y publicado por la página web de mexicoelige.com, donde Gattás Báez es ubicado en el tercer lugar de entre sus homólogos, que conducen los destinos de las 31 capitales de estado del país, y sólo antecedido por las alcaldesas de Campeche y Villahermosa.