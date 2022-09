¿Ya le echó un vistazo al equipo con el que piensa gobernar Américo Villarreal Anaya?, es claro que no hay nombres palomeados de futuros titulares de área o secretarios de Estado, pero por lo menos hay 11 personas que ya tienen un puesto seguro y de alto nivel, anote entre ellos a Vicente Hernández Navarro, Norma Angélica Pedraza Melo, Lucía Aimé Castillo Pastor, Francisco Cruz Vela, Verónica Adriana Aguirre de los Santos, Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, Raúl Hernández Chavarría, Luis Gerardo Illoldi Reyes, Héctor Iván Reyes Herrera y la reciente adquisición que muchos dicen será el futuro Secretario General de Gobierno, Héctor Villegas.

Se los presento porque ya es tiempo de comenzar a googlearlos, a preguntar de ellos a sus amigos y enemigos, a conocer santo y seña de su vida para si alguno de ellos o alguna de ellas no encaja en los mandamientos de la Cuarta T, de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, pues empezar a exhibirlos, pero no le vaya a hacer como los panistas que nomás gritan y exponen lo que se les ocurre, procure hacerlo con datos, con señales que puedan ser fácilmente investigadas.

Según estimaciones no pasará la de la próxima semana cuando el TRIFE decida en definitiva sobre la elección de Tamaulipas, no se esperan sorpresas y eso hace que la situación apremie, por una razón, los mencionados tendrán presupuestos y vidas de tamaulipecos en sus manos, es más, hasta el bienestar y la calidad con la que podamos disfrutar nuestro siguiente sexenio dependerá en algo de ellos.

La única recomendación que le hago es que no vaya a creer todo lo que dicen sobre los nombres expuestos, no son tan buenos como muchos lambiscones ya los pintan ni tan diablos como los dibujan sus enemigos políticos, lo que no se valdría, eso sí, es que si alguien conoce sus pecados se los esconda y les permita volver a cometerlos con toda impunidad.

Esos personajes que se mencionan, más Jesús Lavín Verástegui, serán la base de la próxima administración, aunque es probable que aparezcan arriba de ellos algunos y algunas otras, porque hace un par de semanas no era necesario exhibirlos, así que también esté al pendiente.

Pues bien, ya tenemos tarea, la de checar el equipo que viene, de verdad, no es poca cosa así qué hágalo con seriedad, Tamaulipas merece estar al pendiente, ahora si que estos que se van ya han desmadrado todo y eso nos presenta la obligación de no volver a dejar nunca solos a los políticos, no más cheques en blanco, porque además hay una certeza, entre todos podemos hacer las cosas mejor…

HIPOCRESÍA… “Si miró un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me quiere y que me odia, no me va a perdonar que me distraiga”, canta el poeta desde hace unos 40 años y parece que su genialidad no tiene fronteras ni tiempos, como si se la hubiese escrito a los mexicanos de estos tiempos.

Se lo digo por lo hipócrita que nos vemos llorando por la Reina de Inglaterra, por una mujer que no conocimos, muy lejana, que en la vida nos hubiésemos podido acercar a ella, es más, que representa solo a los cuentos de hadas, pero nunca a la sociedad mexicana.

Y es que mientras le llora medio México a una mujer que vivió 96 años en la opulencia, jugando a dominar el mundo mediático y todo aquello que representaba a la realeza, los aztecas parecemos no ver que la ciudad se derrumba y seguimos cantando.

Vea lo falso que somos, hasta hoy no hemos sido capaces de llevar café o un abrazo a la vecina que no encuentra a una hija o hijo, que perdió a su padre o a un familiar en este mundo violento que vivimos, menos si fue por Covid o algo parecido, ¿las masacres?, ¿los asesinatos de inocentes?, ¿el saqueo del dinero público?, ¿la inflación o carestía?, ¿baches, inundaciones?, pues de todo ello no hablamos, nos da un terrible miedo enfrentar nuestros problemas, también sentimos pánico de convivir con familias que están viviendo una desgracia y a eso me refiero, no podemos ser tan desgraciados de llorar por alguien que no nos hacía ni en el mundo.

Por supuesto que la Reina Isabel es parte de la historia, que llenará páginas en los libros, habrá historias y hasta cuentos sobre su persona, pero una verdad es que no deberíamos ocuparnos tanto de lo que sucede muy lejos de nosotros o, mejor aún, que debemos ser igual de solidarios con los nuestros, con los de aquí cerquita.

Lo más triste es que si el pueblo se ve mal con esa actitud de llorar a la reina, pues sus gobernantes están peor, da pena que emitan esquelas como si algún familiar de Isabel II las fuera a leer o les importara poquito por lo menos, hasta el presidente Andrés Manuel le entró al juego y eso si duele porque hasta hoy no ha sido capaz de llorarle a nuestros muertos, de hacer algo por evitar que aumenten los mismos, es más, por mostrar sentimientos iguales en algo de aquí.

Eso es lo doloroso, que el sentimiento fluya y hasta simulen dolor o lágrimas por alguien que no vieron nunca de cerca, que apenas conocieron en la televisión y no se tenía la mínima posibilidad de convivir con ella mientras que los nuestros les valen.

Ojalá, por el bien de este pueblo, haya sido solo hipocresía, simulación, una forma de entrarle al juego mediático y ya, digo, pensar que lo hacen en serio sería más preocupante, sobre todo, porque significaría que este México lindo y querido no les importa, pero si son capaces de poner una rodilla al suelo nomás para quedar bien con los poderosos del mundo…

