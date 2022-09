A eso de las 13 horas, Una de la tarde, de este 7 de septiembre, en la Ciudad de México empezó a circular la noticia: Los ministros del máximo tribunal electoral del país, por unanimidad declaró valido el triunfo de Américo Villarreal Anaya.

Los referidos ministros electorales declararon infundadas las inconformidades presentadas por el PAN.

En este marco de hechos, la tarde de este miércoles, en que estamos redactando esta columna, es de esperarse que en breves horas, el candidato azul César Truko Verástegui Ostos, emita un comunicado, un mensaje, –ya no digamos una felicitación–, en re-co-no-ci-mi-en-to al triunfo en las urnas del doctor Villarreal Anaya. Y que una acción semejante haya el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, como máxima autoridad de Tamaulipas que es.

En Democracia, porque somos una Democracia– imperfecta, pero Democracia al fin… se gana o se pierde.

En la vida institucional eso es lo que procede. Es ya la hora de reconocer que una mayoría de tamaulipecos votó para que Américo Villarreal Anaya sea Gobernador a partir del sábado 1 de octubre.

Como dato han de saber, lectores que durante la sesión por videoconferencia, presidida por el Ministro Presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, y celebrada al s al mediodía de este día 7 los siete Ministros de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Janine M. Otálora Malassis, Mónica Aralí Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdez votaron a favor de confirmar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tamaulipas.

La información que trasciende es que la Sala Superior del Tribunal Electoral consideró que los motivos de inconformidad son infundados, inoperantes, e ineficaces en la medida que «no controvierten frontalmente las consideraciones de los actos impugnados por lo que deben continuar rigiendo los razonamientos del Tribunal Local”, dictaminó el máximo órgano en materia electoral del país.

Que entendido y que quedé anotado.

Dos.- De buena fuente me informan que un contingente de jefazos y empleados del actual Gobierno del Estado de Tamaulipas tenía llevó a una gran bodega ubicada en Ciudad Victoria un total de 9 –nueve– toneladas de papelería para quemarla, incinerarla, incendiarla, hacerla cenizas, desparecerla.

La información que me proporcionaron este lunes 5 de setiembre por la tarde es que para ese día ya llevaban 6 toneladas de papelería oficial destruida. Como diría la vieja canción Que no quede huella», del grupo Bronco, de Apodaca, Nuevo León.

Les comparto que es una melodía del colombiano Rodolfo Alcardi José. Y viene muy al «Caso Tamaulipas», en voz de Guadalupe Esparza, o de la jarocha Yuri, pues dice: «Esta canción que canto amigos es una más de dolor/si es que me ven llorando amigos discúlpenme por favor».

«Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener/ Y es que la quiero tanto y tanto/pero me tocó perder.»

«Y ahora tengo que olvidarla también/y arrancarla de mi alma y mi ser/y de aquel amor que quema mi piel/que no quede nada.»

«Que no quede huella /porque estoy seguro que tú mi amor/ya ni me recuerdas».

¿Qué dónde está la susodicha bodega del incendio? La neta como quedé impactado con la información, que es verídica por la persona que me lo contó, que omití preguntarle ese detalle. En fin, parece que tras esa quema, un nuevo, mejor Tamaulipas se atisba en el horizonte a partir del sabado primero de octubre. Y es que… como diría la canción «(la Gubernatura) la quise tanto y tanto/pero me tocó perder». (NOS VEMOS).