¿Cómo están? Pues ahí tienen que el diputado local del partido MORENA por Matamoros, Isidro Vargas Fernández, al participar en tribuna legislativa expresó el total respaldo de su partido a la reforma político-electoral federal y a la iniciativa de armonización constitucional del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Isidro Vargas señaló que el proyecto establece avances importantes al prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo , además de fortalecer la paridad de género en los ayuntamientos y fijar el tope presupuestal del 0.7 por ciento para el Poder Legislativo sin mermar su operatividad.

Vale decir que ante los cuestionamientos de la oposición sobre presuntas afectaciones a las instituciones del estado , el representante de Distrito 12 de Matamoros aclaró la postura presupuestal desde la tribuna del Congreso de Tamaulipas.

Así, el diputado Isidro Vargas rechazó las criticas del Partido Acción Nacional sobre un supuesto “centralismo” y recordó que la actual mayoría legislativa fue decidida por los ciudadanos (de Tampico a Nuevo Laredo) en las casillas electorales el pasado 2 de junio de 2024.

El diputado “Chilo” Vargas lanzó un exhorto a los partidos opositores para medir fuerzas nuevamente en los comicios de 2027.

El legislador morenista dijo que el pasado domingo quedó bien clara la fortaleza de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dejando en claro que “estamos de su lado porque es una firme defensora de la Patria”.

INEGI REPORTA ALZA DEL 1.2% EN CONSUMO PRIVADO

Les comparto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta, este día jueves 4, a este periodista que en este Marzo aumentó 1.2% el consumo privado tanto de productos nacionales como productos importados de otros países.

La estadística se refiere tanto a bienes duraderos (muebles, por ejemplo) como bienes no duraderos (pan, verdura, yogur, por ejemplo. Es el reporte , Joaquín.

TAMAULIPAS, CON MAS SEGURIDAD, AVANZA EN TURISMO

Con mayor seguridad, Tamaulipas avanza de forma sólida. No solo se está logrando atraer a un mayor número de visitantes a los diversos destinos turísticos, sino que también se están haciendo realidad importantes inversiones y proyectos orientados al desarrollo económico, la infraestructura y el bienestar de las comunidades locales.

Así lo señaló el secretario estatal de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, quien destacó el significativo reforzamiento de la seguridad implementado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el cual incluye mayor inteligencia, tecnología de vanguardia, equipamiento especializado y la consolidación de las Estaciones Seguras en todo el estado.

“Estos esfuerzos se complementan para ofrecer una experiencia de viaje más segura y confiable, especialmente en las carreteras y vialidades de Tamaulipas, por donde transita la mayor parte de los visitantes que llegan al estado, además de la conectividad aérea con Mexicana, Volaris y Aerus entre otras más”, señaló Bnejamín Hernández.

Dijo que es valioso el apoyo del de Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo, que con solo llamar al 078, brindan atención mecánica oportuna, asistencia en carretera y orientación turística.

IMPULSA UAT TALLERES DE LIDERAZGO PARA MUJERES

En el puerto de Tampico la Universidad Autónoma de Tamaulipas dio inicio al Taller “Motivación y Liderazgo para Mujeres”, que es una iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo personal y profesional de las participantes, mediante herramientas enfocadas al emprendimiento y el crecimiento integral.

Esta acción organizada por el Instituto de la Mujer Universitaria y Familia UAT, junto con la Dirección de Atención a la Mujer del gobierno municipal del puerto jaibo. se realiza en el Campus Sur y contempla seis semanas de actividades con temas como hábitos de crecimiento, administración del tiempo, y experiencias inspiradoras, entre otros.

La ceremonia inaugural fue encabezada por la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT y esposa del rector de nuestra máxima casa de estudios, el médico Dámaso Anaya Alvarado. NOS VEMOS.

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