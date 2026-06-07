¿Cómo están? La reaparición del “Presidente” Andrés Manuel Lópéz Obrador en el escenario político nacional no tiene precedentes en la historia nacional, y algunos analistas precisan que retorna AMLO a la participación política para hacer fuertes a personajes de MORENA en sus contiendas electorales.

Precisan estos analistas que la predecible derrota que el partido MORENA tendrá en las elecciones de Coahuila vislumbra la salida de AMLO de su rancho La Chingada, para fortalecer candidatos morenistas.

BUSCAN ENFOQUE HUMANISTA EN REJHABILITACION

Para acrecentar las condiciones de seguridad y darle enfoque humanista para quienes buscan procesos de rehabilitación, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, presidió los trabajos de la cuarta reunión de la “Mesa Interinstitucional para la Regularización de Centros de Rehabilitación de Adicciones”.

La reunión, en la que se trabajó en la programación de visitas de verificación y regularización de este tipo de establecimientos y bajo el esquema “colaborativo y de acompañamiento”, se enfoca al Programa Estatal de Regularización de Centros de Rehabilitación de Adicciones 2026–2028, en donde se definieron los mecanismos de coordinación que permitan su implementación ordenada y gradual.

“La prioridad es y seguirá siendo el bienestar de la población tamaulipeca y para el doctor Américo Villarreal Anaya, es de gran importancia hacer frente a uno de los problemas de salud pública que afecta a muchas familias como es el consumo de sustancias psicoactivas”, dijo la funcionaria Hernández Campos durante su participación

APRUEBA CABILDO DE GATTAS DONACIÓN DE PREDIO

El Cabildo de Victoria, que preside el alcalde Eduardo Gattá Báez acaba de aprobar por mayoría de votos, la donación de un predio municipal ubicado en el Fraccionamiento Integración Familiar que será destinado a la construcción de un Centro Educativo Infantil .

En sesión se aprobó tal solicitud para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proceda a construir dicho Centro Educativo Infantil (CECI).

En otro punto importante de dicha reunión del Cabildo el regidor Enrique Silva Hernández presentó los avances en la elaboración del Reglamento de Juventudes del municipio de Victoria con la participación de 450 voces juveniles.

Vale decir que se dio lectura a oficios girados por el Congreso de Tamaulipas para varios temas como son la donación de un terreno para la construcción de una sucursal del Banco Bienestar en esta capital, así como termas de salud animal y derechos de adultos mayores. NOS VEMOS.

[email protected]