La afirmación corresponde al maestro Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura Federal y es un desmentido puntual a la aseveración del presidente Andrés Manuel, formulada el viernes 2 durante la mañanera, en los siguientes términos:

“Me equivoqué, porque hice propuestas, pero una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, (los ministros) ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque yo propongo, pero no quiero tener incondicionales, quiero que haya mujeres y hombres libres, y que al momento de tomar decisiones, cada quien asuma su responsabilidad”. Tal y como lo registramos en el comentario anterior: https://www.analisisafondo.com/opinion/item/49602-la-equivocaci%C3%B3n-de-amlo

Se refiere López Obrador a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Ana Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcantara; efectivamente propuestos por él, pero a fin de cuentas electos por el Senado.

Y de los cuatro ministros de la SCJN afirma el jurista, abogado, escritor y político Bátiz y Vázquez: “Yo le puedo decir que está equivocado en eso, no se equivocó en proponerlos, acertó en proponerlos, y tan es así que están actuando con libertad y respondiendo a otras de las propuestas, que no son personales, son de un movimiento social muy amplio que pide a los funcionarios públicos asumir su propia responsabilidad. Y por eso le puedo decir: se equivocó al decir que se equivocó. Acertó, porque están un ministro y tres ministras actuando conforme a su conciencia y a sus estudios”.

No es frecuente el uso de expresiones directas para enmendarle la plana al titular del Ejecutivo federal, mas es conocido el reconocimiento y respeto que le profesa Obrador al maestro en derecho parlamentario y secretario general de Acción Nacional durante 1970-1973 y de 1980 a 1983. Aunque ello no obstó para que en una mañanera López Obrador asegurara que don Bernardo, de 86 años de edad, estaba “adormilado” en el Consejo de la Judicatura Federal. Y el procurador capitalino (2000-2006) reviró “procuro tomar cafecito” y planteó la necesidad de que jueces y magistrados entiendan la etapa por la que pasa el país, deben comprender la nueva forma de ejercer el poder, aceptar la crítica y responder cuando sea preciso.

Fueron precisamente las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara, los que establecieron el martes 5 en la sesión de la SCJN, que únicamente el Poder Legislativo puede ordenar cambios en la Carta Magna, a propósito del debate sobre la prisión preventiva oficiosa que Luis María Aguilar Morales pretende desaparecer, respaldado por ONU-DH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y numerosos organismos y membretes civiles.

Como bien estableció el ministro Alberto Pérez Dayán “No soy quién para desprender hojas de la Constitución”. La SCJN no tiene facultades para decidir que la Carta Magna sea declarada inconstitucional, sin importar los tratados internacionales. “El tratado se debe a la Constitución, no la Constitución al tratado”.

Con seis pronunciamientos de 11 ministros sobre la prisión oficiosa queda bien definido el futuro de la propuesta de Aguilar Morales para no aplicar el artículo 19 de la Constitución, pues son indispensables ocho votos y demasiada audacia e irresponsabilidad institucional para que la Corte invada atribuciones del Congreso de la Unión.

Acuse de recibo

Aquí se publicó el lunes 5: “Finalmente, el Comité Central promovió a Konstantín Chernenko de miembro suplente a titular del Buró Político; eligió como miembros suplentes del BP a Nikolai Tijonov y Eduard Shevardnadze, y a Mijail Gorbachov como secretario del CC del PCUS…” Expliqué: “Lo anterior corresponde al final de la nota ‘1978: Nuevos éxitos de la economía y la sociedad soviéticas’ (6-XII-1978), para el semanario Oposición y que el director Marcos Leonel Posadas decidió no publicar, mostrando una aguda falta de oficio porque Chernenko sustituyó a Leonid Brézhnev al morir en 1984, Gorbachov sería el último secretario general del Partido Comunista en 1985-91, tras 74 años en el poder, y el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1988-91, y Shevardnadze fue su canciller”… Una pregunta al respecto: “Estimado Eduardo: Gracias por los envíos. No entendí si la nota ‘1978…’ era de tu autoría o de Posadas. Saludos. Elba”… “Mía”, respondí… “Gracias por la precisión. Sí, que absurdo y raro Posadas; parece que no comprendió los cambios de los que diste cuenta, y fuiste muy certero”, comentó la doctora Pérez Villalba… “José Gutiérrez Vivó. @JGutierrezVivo. Monitor no se olvida. 2 de septiembre, 48 aniversario. Monitor estaba en plenitud cuando lo desaparecieron. La causa: ¡Comprometerse con la verdad! ¡No más mentiras! ¡Exigimos justicia para Monitor! #48añosdelacreacióndemonitor”.

