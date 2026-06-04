Si nos atenemos a los últimos juicios de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el paro nacional indefinido que apenas involucra a cuatro o cinco secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se le percibe demasiado segura en las negociaciones que se realizan en la Secretaría de Gobernación con la titular, además de la Secretaría de Educación y el ISSSTE.

Demasiado tranquila Sheinbaum Pardo frente a los desmanes y bloqueos en la Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca que atropellan la vida de millones de mexicanos de todas las edades como si fueran los responsables de la satisfacción de las “legítimas demandas” de los profesores, o mejor dicho de sus líderes que están decididos a imponer su voluntad con los métodos más antidemocráticos, basados en la violencia y los grupos de choque.

Serenidad y paciencia (Kalimán dixit) como las que CSP acostumbra practicar frente al orate, harto corrupto y belicoso que bloquea pueblos y gobiernos de países enteros desde la Casa Blanca, y que en la coyuntura política actual de agudización de las medidas injerencistas de Washington en México a la luz del día, obligaron a Andrés Manuel López Obrador a romper el silencio por cuarta ocasión en 20 meses para cerrar filas con la sucesora, y a doña Claudia a emitir el siguiente juicio sin matices sobre los paristas, bloqueadores y vándalos:

“Le están haciendo el juego a la ultraderecha si no es que son los mismos”, sentenció la doctora el jueves 4 desde Palacio Nacional, porque “hay mucha provocación. Los extremos se juntan”. Y reflexionó que en los “regímenes anteriores esto ni salía en los medios, no hacían un escándalo, y (ahora) quienes hacen estos destrozos, pienso que están provocando”. Desde la semana pasada Televisa anunció que daría “seguimiento detallado” a la CNTE.

Gobiernos que, por cierto, son los verdaderos creadores de la “reforma educativa” que diseñó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pero los que encabezan la Coordinadora muestran amnesia, aunque Julio Hernández López jura que en la campaña presidencial CSP les prometió resolver sus demandas. Las campañas son un rosario de promesas. El columnista asegura que “Sus métodos de lucha son conocidos”, es decir, rehúye pronunciarse, igual que La Jornada, sobre el vandalismo de la CNTE.

Lo que está de moda entre analistas vinculados a la 4T es refugiarse en las “legítimas demandas” de la CNTE para hacer malabarismos y quedar bien con sus líderes y con la presidenta, pues rinden culto al movimiento social como si no tuviera motivaciones políticas e ideológicas.

Perdón, cuáles demandas, la sección 22 enarbola 73. Y en la sección 9 de la Ciudad de México, quieren que las madres gocen de facilidades para atender a sus hijos hasta un día antes de cumplir 18 años. Por algo los paros de la CNTE son un fracaso en la capital mexicana.

Así respondió la presidenta a otra de las demandas principales: “En este momento no es pertinente reunirme” con los integrantes de la Coordinadora porque “no va a cambiar nada”; además de que olímpicamente la dejaron plantada la última ocasión. Y al siguiente día exigían un encuentro.

Hay “demandas legítimas (de los profesores) y también la posibilidad de cumplir todas, o no, porque no se puede”, ahí está el diálogo de puertas abiertas con Gobernación y la SEP “para trabajar en mesas tripartitas los temas de los docentes de los distintos estados y buscar los mecanismos para mejorar las pensiones”. Así de claro, pero una semana antes del Mundial de Futbol (sin acento) se percibe a CSP tranquila y segura. Veremos.

Acuse de recibo

Epigrama de Mentor: “Lo de Ayuso fue un fracaso / y ahora trae a Cayetana. / Salinas Pliego es Pelmazo / aunque tenga mucha lana.” (…) Miles de expertos confirman que Donald John Trump padece demencia frontotemporal, afectando a su capacidad neurológica. El informe, publicado en el madrileño diario El País, detalla cómo pierde las palabras y es incapaz de dar un discurso coherente, hablando un 245% más que antes. Su incapacitación y sucesión ya es un debate global. (…) De Elba Pérez Villalba: “’Lloro cuando se quema el arroz: Autorretrato y auto narrativa en las colecciones de la SHCP’ (El nombre es por el poema de Rosario Castellanos, ‘Autorretrato’). En ella se encuentran obras de los muralistas y pintores comunistas, David Alfaro Siqueiros y José Chávez Morado, entre otras de varios artistas. Se presenta hasta fines de junio del año en curso, en la Galería de Arte de la SHCP, República de Guatemala 8, Centro Histórico de la Ciudad de México”; a un costado de Palacio Nacional. (…) La vecina Ara Linda informa, en Farmacias Similares de Maestros y Clavelinas, en Azcapotzalco, cargan el mismo fármaco dos veces en la tarjeta de crédito y remitan al afectado a reclamar en Bancomer “porque su terminal falla”. (…) Ahora puede consultar 3,119 textos de Utopía y el reporte detallado “Forum en Línea sigue gracias a ustedes”, en https://forumenlinea.com/?page_id=53

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