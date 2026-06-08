La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación emitió el 1º de junio, día que comenzó el paro “nacional” que involucra a cinco o seis secciones de las 61 existentes y que en su aplastante mayoría hacen filas en el Sindicato Nacional, un manifiesto a la nación en el que los líderes se muestran de cuerpo completo tanto en las formas como en el fondo.

En apariencia las formas son lo de menos, pero no en la singular coyuntura que vive y padece México frente al acoso de Washington y que a los líderes de la CNTE parece importarles un bledo porque no le dedican una palabra.

Más aún cuando el manifiesto está dirigido “a la nación” sin que nadie dé la cara por la CNTE, ni sus secretarios generales seccionales que parlotean como si los mexicanos no los merecieran y con una más que notable cobertura de la dictadura mediática que temprano hizo público el compromiso de darle un “seguimiento detallado”. Nadie firma el manifiesto como si los miles que más administran que dirigen, hubiesen sido consultados o por lo menos sus líderes.

En el texto anónimo derrochan una visión anticapitalista e incluso socialista, pero en sus reivindicaciones son tan sindicalistas o sindicaleros como la dirigencia del SNTE que tanto critican aunque los “democráticos” o “independientes” no se distinguen por respetar los derechos de los mexicanos que bloquean cuando se les pega la gana y sin que las autoridades hagan nada significativo para hacer respetar el derecho al libre tránsito y al trabajo; y dice lo siguiente:

“Para cubrir la crisis que afecta al país, el gobierno neoliberal de Claudia Sheinbaum Pardo, utiliza la celebración del Mundial de Futbol 2026, que iniciará el 11 de junio del presente en territorio mexicano. Pero también representa una enorme operación económica y mediática que favorece a la oligarquía y al gobierno neoliberal. No obstante, amplios sectores populares se preguntan ¿Cómo justificar millonarias inversiones, zonas exclusivas y dispositivos especiales mientras existen escuelas abandonadas, pensiones precarizadas y servicios públicos insuficientes?

Sin embargo, el gobierno busca fortalecer su imagen ante la comunidad internacional, mostrando estabilidad, organización y vanguardia, utilizando el evento deportivo como herramienta de legitimación política.”

Como dijo un profesor al responder la pregunta de un reportero de N+ (Televisa): “¿Por qué destruiste la figura de cartón de Paseo de la Reforma? La respuesta no pudo ser más excluyente: “Porque no me representa” Y por supuesto que el sujeto desconocía que fueron hechas por jóvenes artistas y en base a trabajo voluntario.

O bien el que reclamaba a la reportera del mismo consorcio: ¿Cómo es que no hay recursos para atender el cambio del régimen de pensiones y sobran para las pensiones y programas del Bienestar? Es decir, este profesor considera que las exigencias de la CNTE están por encima de los 48 millones de mexicanos beneficiados. Lamentable, pero el individualismo a ultranza también existe entre los luchadores de la CNTE.

Es oportuna la pregunta: ¿Cuáles son las demandas centrales del paro “nacional”? Pues ahora agregan “Por la defensa del campo, el transporte, el trabajo, la salud y la vida”. En la sección 9 que dirige Pedro Hernández con magros resultados, busque usted una escuela en paro; ¡ah, pero el director o ex de dos primarias hace discursos “radicales”, porque no entiende, como sus camaradas líderes que no entienden, radical es ir a la raíz de los problemas.

Acuse de recibo

Comunicado: “Colette Louise Wall denunció públicamente presuntas irregularidades en la tramitación de diversas carpetas de investigación relacionadas con una supuesta usurpación de identidad y la utilización de un perfil falso de Facebook que habría difundido su fotografía, datos de domicilio y una falsa oferta de venta de su propiedad. La denunciante señala que presentó una denuncia que dio origen a la carpeta CI-FIAO/UAT-AO-3/UI-1 S/D/01280/12-2025. Según la documentación que posee, la Fiscalía de Álvaro Obregón emitió una propuesta de No Ejercicio de la Acción Penal en un plazo inferior a un mes, y posteriormente la revisión correspondiente concluyó también en un periodo inferior a un mes. Wall sostiene que la rapidez de las determinaciones resulta preocupante debido a que los hechos denunciados involucraban evidencia digital, redes sociales y posibles actos de usurpación de identidad que, en su opinión, requerían una investigación más profunda. La denunciante afirma además que posteriormente un Juez de Control revocó una de las determinaciones impugnadas durante una audiencia cuya grabación, video y transcripción obran en su poder.” Continuará. (…) El Epigrama de Mentor. “Ayer la derecha toda / se comía viva a la CNTE. / Y hoy la derecha toda cierra filas con la CNTE.” (…) La Federación Latinoamericana de Periodistas cumplió medio siglo de fundada, en el entonces Distrito Federal. Lo atestiguamos.

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