La hasta el sábado 2 secretaria general de gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, sustituye por más de 30 días al ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, en una decisión política y legislativa votada en forma unánime y que muy pocos previeron por no decir que ningún integrante de la comentocracia y su muy robusto aparato comunicacional. Pareciera que los agarraron como al famoso Tigre de Santa Julia, aferrados como estaban en someterlo a juicio político para desaforarlo, “colgándose”, como dijo la presidenta, de la oportunidad que les brindó el Departamento de Justicia; subordinado, a mi juicio, como nunca a las órdenes y consignas de la Casa Blanca, del señor que todo lo corrompe y caricaturiza en forma extrema.

Ahora el debate gira alrededor de si con la licencia Rocha Moya pierde o no el fuero y el ministro en retiro Arturo Saldívar lo explica: “…el fuero protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal”. Y funcionarios federales explicaron que en el tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos existen vacíos que impiden procesar penalmente a funcionarios con fuero, el único caso que se ciñe a esta circunstancia es el del senador Enrique Inzunza.

De un total de 10 funcionarios requeridos por la Fiscalía del Distro Sur de Nueva York –la misma que sin mediar prueba alguna acusó a Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, secuestrado y prisionero político desde enero pasado de manera completamente ilegal– que podrían purgar penas que van de cuatro décadas a cadena perpetua. Es la justicia del imperio que negocia con los criminales, les reduce las sentencias –o los indulta como hizo Donald Trump con Juan Hernández, presidente de Honduras–, los despoja de sus riquezas mal habidas; lava sus recursos en la banca estadunidense y administra el muy rentable negocio de los estupefacientes prohibidos. Y los comentócratas lo presentan como el mejor sistema de justicia en la galaxia.

Mientras la gobernadora interina Bonilla Valverde –quien fungía de secretaria general de Gobierno, de 33 años de edad y es la primera mujer en ocupar el cargo– externó su solidaridad al doctor tras las acusaciones que enfrenta por presuntos vínculos con el grupo criminal denominado Cártel de Sinaloa, con el que negocia muy bien el Departamento de Justicia de USA, el faccioso Debate Sinaloa se ocupó de reconstruir que el 5 de abril de 2025, Rocha Moya dijo que Bonilla Valverde, entonces presidenta de la mesa directiva del Congreso, en algún momento de su vida laboró como “meserita de una lonchería de Dimas”, municipio de San Ignacio, y agregó que llegó al Poder Legislativo sinaloense por una “tómbola” de Morena.

Es pertinente, por lo dicho hasta aquí, que la presidenta de México recuerde a los alborotados con la respiración de boca a boca que les brinda el gobierno excesivamente autoritario y corrupto sin límites hasta el día de hoy, que “ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí hay mexicanas y mexicanos que defendemos la patria”. Y sostuvo que cualquier intento de injerencia externa “se topa con principios, con la defensa de la soberanía y con la dignidad de México”.

Sólo que María Eugenia Campos y sus compañeros que administran Acción Nacional, el “Macprian”, lo llamó innecesariamente Claudia Sheinbaum porque es la presidenta de todos, se resiste a tomar nota y no atinan todavía a definir su siguiente paso, pues perdieron la iniciativa.

Acuse de recibo

“60 000 expertos confirman que Trump padece demencia frontotemporal, afectando a su capacidad neurológica. El informe detalla cómo pierde las palabras y es incapaz de dar un discurso coherente, hablando un 245% más que antes. Su incapacitación y sucesión ya es un debate real”; reporta el diario El País, de Madrid, España. (…) Los datos hablan muchísimo más que los discursos del senador Ricardo Anaya, prófugo de la justicia mexicana hasta hace 20 meses: “…durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador se desmontaron dos mil 592 laboratorios y se incautaron dos billones de pesos y, en lo que va de la de Claudia Sheinbaum el promedio es de cuatro laboratorios diarios destruidos, es decir, a la fecha, unos mil 887”; diario La Jornada, 1-V-26. (…) Invitación de Elba Pérez Villalba: “’Lloro cuando se quema el arroz: Autorretrato y auto narrativa en las colecciones de la SHCP’ (El nombre es por el poema de Rosario Castellanos, ‘Autorretrato’). En ella se encuentran obras de los pintores, muralistas, comunistas, David Alfaro Siqueiros y José Chávez Morado, entre otras de varios artistas. Se presenta hasta fines de junio del año en curso, en la Galería de Arte de la SHCP, República de Guatemala 8, Centro Histórico de la Ciudad de México”; a un costado de Palacio Nacional. (…) Utopías, https://entresemana.mx/category/opinion/eduardo-ibarra-aguirre-opinion/

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