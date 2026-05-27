El Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea y que da continuidad, actualiza y proyecta el suscrito en el año 2000, es mucho más que un instrumento comercial y abre una etapa de cooperación política, económica y social, en palabras de la presidenta mexicana. Y “Representa la posibilidad de consolidar una relación estratégica basada en el respeto mutuo, la igualdad entre naciones y la confianza en un futuro común”.

Los representantes del bloque de 27 países del viejo continente, lo resumieron, en voz del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa –quien lo firmo en calidad de testigo de las rubricas de Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen–, de esta manera:

El acuerdo constituye “una auténtica declaración geopolítica”, al fortalecer la cooperación entre socios que comparten valores democráticos y una visión multilateral del orden global. De acuerdo con France 24 “es un poderoso mensaje geopolítico” para, añado, el amo y señor de la política de imposición de aranceles (guerra económica) que resultó muy costosa para Estados Unidos y Donald John Trump no acaba de encontrar la mejor salida al berenjenal en que metió a su país. Pero nada igual a la derrota que cosecha en el país de los persas que hace milenios practicaban el álgebra mientras nuestros vecinos intentaban hacer fuego en las cuevas.

Más claro está en la visión del portugués, el entendimiento permitirá diversificar las economías, reducir dependencias y fortalecer la resiliencia económica de ambas regiones, debido a que “eliminará aranceles, impulsará el comercio y la inversión y creará prosperidad a ambas orillas del Atlántico”.

Para empezar, la UE movilizará por medio del programa Global Gateway 5 000 millones de euros –más de 100 mil millones de pesos– para impulsar proyectos de energía limpia, movilidad sustentable, redes digitales, farmacéutica y economía circular en México; inversiones que realizarán pequeñas y medianas empresas que los recibirán como créditos. Dicho en vocablos de Von der Leyen “Hoy le damos a nuestro acuerdo grandes alas para volar al respaldarlo con su propio plan de inversión”. El fondo respaldará proyectos de energía solar y eólica, obras de movilidad limpia, como nuevas líneas de cablebús en la Ciudad de México.

A diferencia del intervencionista e invasor de Gaza, Líbano y Yemen por medio de Israel; Venezuela, Irán y la amenaza latente sobre Cuba, el dirigente europeo resaltó la coincidencia entre México y la UE en materia de seguridad y combate al crimen organizado, con el compromiso de que toda cooperación debe realizarse “respetando la soberanía y la integridad territorial de los estados y en el marco del estado de derecho”. Igualito que el desfasado emperador que no entiende que no entiende, el mundo multipolar y del multilateralismo se abre paso y está llegando para quedarse.

El nuevo Acuerdo Global Modernizado sustituirá al vigente desde el año 2000 y abarca no sólo comercio e inversión, sino cooperación política, cambio climático, derechos humanos, innovación tecnológica, seguridad y gobernanza internacional. Desde la entrada en vigor del primer acuerdo bilateral, el comercio entre México y la UE se cuadruplicó al alcanzar en 2025 un valor de 88 000 millones de dólares.

En la declaración conjunta reafirmaron su compromiso con “los principios de soberanía de los estados, integridad territorial y no intervención” y subrayaron “su compromiso compartido con la dignidad humana, la cooperación multilateral y la solidaridad humanitaria con el pueblo cubano”, además de resaltar “la importancia de defender los principios humanitarios internacionales”.

Acuse de recibo

Claudia Sheinbaum Pardo aclara que fue una opinión la que emitió el lunes 24 cuando dijo que los televidentes “no vean Televisión Azteca”. Cierto y tiene pleno derecho a opinar, pero como presidenta de todos los mexicanos no tiene el derecho a hacerlo, además de que también puede interpretarse como una invitación y en todo caso brinda en charola de plata un excelente pretexto a Ricardo Benjamín Salinas Pliego para victimizarse y persistir en su obsesiva campaña contra la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, sus hijos y la doctora Claudia. (…) Ni siquiera el mitómano Donaldo Juan Trump supera al plutócrata mexicano acostumbrado a vivir y parasitar de “los gobiernícolas” que tanto execra. (…) Lo explica e ilustra mucho mejor el monero José Hernández: https://www.jornada.com.mx/2026/05/26/cartones/3 (…) “Estimado Eduardo Ibarra: Gracias por compartir la Utopía. Un abrazo. Esther Posadas Segura” (…) Lea https://forumenlinea.com/libros/Libro_Frases.pdf y ejerza su derecho de réplica que se incluirá en la segunda edición en aproximadamente enero de 2027, siempre que usted sea aludido en la primera edición. (…) Ahora puede consultar 3,115 textos de Utopía y el reporte detallado “Forum en Línea sigue gracias a ustedes”, en https://forumenlinea.com/?page_id=53

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