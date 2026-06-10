A 52 horas de la inauguración del Mundial de Futbol, la presidenta formuló un juicio más claro en torno a las implicaciones del movimiento de la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre sus formas de lucha, en estos términos: “Ya no responden únicamente a demandas legítimas, sino a una estrategia para proyectar una imagen de caos e inestabilidad en México. Sí hay una provocación. Para mostrar que hay caos en México”.

De acuerdo con la información presidencial, el gobierno aplica medidas para atender las demandas del magisterio, entre ellas mejoras salariales, fortalecimiento de las pensiones, creación de plazas y procesos de basificación. Pero cuestionó los motivos de las movilizaciones recientes y aseguró que ya no pueden explicarse sólo por las exigencias de los docentes “Por eso decimos que no tiene que ver ya con las demandas legítimas sino con una orientación”; para concluir que “los extremos se juntan”, la “extrema izquierda” y la “extrema derecha”.

Para ilustrar la conclusión le cayó como anillo al dedo la amenaza lanzada por Ricardo Salinas Pliego, el indignadísimo evasor fiscal porque ahora sí cumple a fuerza de ley con sus obligaciones, quien chantajeó con recurrir a “acciones más rudas” de protesta. E interrogado a modo por Adela Micha sobre si convocaría a esas acciones, el magnate dijo: “A la mejor, pero a la mejor es necesario hacer presencia física y bloquear los accesos. Nada de que manifestación de blanco y pacífica, vale madre. Ya lo hicieron, no sirve para nada”.

La conclusión oficial es que las movilizaciones magisteriales y el autodenominado “paro nacional” que sólo acatan 17 de cada 100 trabajadores de la educación, pero demasiado activos, no responden únicamente a demandas legítimas, sino a una estrategia para proyectar una imagen de caos e inestabilidad en México. “Sí hay una provocación”.

Otra lectura del fenómeno más político que social, la brinda Luis Hernández Navarro, presunto asesor de la CNTE y biógrafo de los dirigentes, quien afirma desde las páginas editoriales de La Jornada que dirige hace décadas: “El termómetro de la inconformidad social en el país marca temperaturas cada vez más elevadas. La lista de conflictos populares es enorme. No hay estado en el que no exista alguna expresión de malestar (…) Las protestas que enarbolan son legítimas. Responden a necesidades sentidas. Y ellos, simple y sencillamente, reivindican un principio básico: “gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”. Y Astillero le hizo segunda.

El hecho es que para Claudia Sheinbaum Pardo “La responsabilidad de la presidenta es hacer un llamado a todos a que cualquier manifestación sea pacífica, pacífica”. Más todavía, si como asegura, “Lo que no se explica son los actos violentos. ¿Qué sentido tiene con un gobierno de puertas abiertas? Por eso digo, se juntan los extremos. Y que quien está convocando a la violencia, sea responsable de sus palabras, porque no es algo menor”; (te hablan plutócrata). Y sí, hay límites jurídicos y políticos, éticos, y contener con la fuerza pública a experimentados practicantes de la violencia y el vandalismo no es reprimir. Y menos si no sólo se garantiza el derecho constitucional a la manifestación sino también al libre tránsito y al trabajo que conculcan algunos de los ideológicamente intoxicados dirigentes de la CNTE.

La ceremonia del jueves “Está garantizada, no hay problema, se va a desarrollar la inauguración y no vamos a caer en ninguna provocación”; jura CSP. Amén.

Acuse de recibo

De Víctor Ramos: “La naturaleza de los disturbios de la CNTE, cuestiona la legitimidad de su movimiento. En los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón asesinaron a más de 359 miembros del PRD y de ellos más de 200 maestros. En la lucha de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, asesinaron a más de 40 personas, entre ellos maestros, indígenas, ciudadanos y un periodista de EUA. La CNTE toma aeropuertos, cierra carreteras, toma calles y ataca el Palacio Nacional. ¿Ha habido presos o torturados? En cambio, se ha basificado a miles de maestros eventuales, incrementando sus salarios que estaban por los suelos. Se les han cumplido otras demandas. Debe estar claro que la ley del ISSSTE no se reformó en el gobierno actual. Saben que su derogación es improcedente por los tiempos y procedimientos, pero insisten buscando provocar la represión que nunca tendrán. Si bien algunas de sus demandas a primera vista parecieran justas, analizando el trasfondo es muy sospechoso su vandalismo por lo que se tiene que pensar en su conexión con la ultraderecha y la participación de provocadores a sueldo, cuyas acciones han sobrepasado con mucho la legalidad. La conexión con la ultraderecha nacional va más allá de una simple empatía para aterrizar en la corrupción: financiamiento subrepticio suministrado por parte de la ultraderecha, quien ahora no cuestiona que a miles de niños se les niegue la educación, y lo más preciado, el tiempo perdido”.

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