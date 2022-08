Tamaulipas.- No obstante el evidente falta de diálogo o de cualquier otro acercamiento con la futura nueva administración de corte morenista, el Subsecretario de Gobierno enfocando ahora en su faceta de pianista FLORENTIN SAENZ COBOS, asegura que existe civilidad política tan es así que llegado el momento de la transición esta se llevará a acabo de maner tersa, eso sucederá a partir del primer día del mes de septiembre.

El referido funcionario defendió hasta donde pudo la muy evidente beligerancia de la actual administración que lejos de contribuir a dialogar y lograr consensos con el bando morenista se resiste de manera sistemática.

Por su parte el Gobernador Electo AMERICO VILLARREAL ANAYA presentó como figura principal y cabeza en la entrega-recepción, al ex titular de la Facultad de Comercio Victoria JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI como el Coordinador General.

En su participación VILLARREAL ANAYA destacó que no espera en ningún momento civilidad política por parte del gobierno del estado, motivo suficiente para apegarse a la normatividad jurídica y a las leyes que rigen el proceso entrega-recepción.

Antes el equipo del mandatario futuro envió un escrito a la administración saliente donde les notifica de la integración del comité multidisciplinario que habrá de laborar en el proceso de transición.

Desde luego que llamó la atención y mucho la ausencia del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera SANTIAGO NIETO, quien anteriormente fuera presentado como “jefe” de la transición de parte de la nueva administración morenista, algo pasó sin duda.

Por cierto si otra cosa no sucede este día la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará a conocer el resolutivo del par de controversias que envuelven al Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA relativas al desafuero y a la orden de aprehensión existente en su contra.

La incertidumbre debe ser bastante incómoda sin duda alguna pues como bien se sabe el dictamen de ambas cosas debió definirse desde el pasado ocho de junio, sin embargo se postergó hasta una semana después y de ahí nuevamente hasta el día de hoy.

Queda claro que el más ansioso de que de una vez por todas se defina la situación, es el mismo Gobernador CABEZA DE VACA, sobre todo porque existen fuertes evidencias que el resultado será favorable.

En fin solo falta que la esperada resolución vaya a ser nuevamente postergada, de suceder volvería hablarse de un fuerte sospechosismo por parte de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo hay que estar sumamente pendientes a lo que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la impugnación hecha por el PAN sobre la solicitud de anular la elección gubernamental del pasado cinco de junio.

Bajo los argumentos de que hubo una serie de irregularidades que nomas no les han sido válidas por inoperantes, infundadas e ineficaces, el panismo espera que esta instancia federal no les vaya a dar garrote en el resultado como si se lo dieron el Instituto Electoral de Tamaulipas y el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.

En otras cosas tajantes los señalamientos hechos por la alcaldesa de Nuevo Laredo CARMEN LILIA CANTUROSAS respecto a las obras incompletas que tiene regadas el área de obras públicas estatal en aquella ciudad.

Son de acuerdo a los dichos de la Jefa de Comuna Municipal quince construcciones que nomas no se concluyeron, por lo mismo exigió que la titular de dicho rubro en el estado CECILIA DEL ALTO LÓPEZ atienda esta situación.

Lo más triste de todo esto es que las mentadas obras habrán de quedar inconclusas, si doña CECILIA no las terminó en años anteriores, menos lo hará cuando les falta apenas mes y medio para que deje su cargo, así las cosas.

Por cierto una de las características que siguió a la referida funcionaria, fue alardear que hizo decenas de obras en varios municipios de la entidad cuando la realidad es diametralmente distinta, Nuevo Laredo, H. Matamoros y Victoria, son testigos de que las obras existen solo en la mente de la dama en mención.

En otro punto en la presentación de JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI como Coordinador General del equipo de transición del bando de MORENA se dejaron ver varios personajes que lejos de ayudar desgastan tanto al partido que los encumbró como al futuro Jefe Político del Estado y eso es lo grave del asunto.

Funcionarios como el alcalde de Altamira ARMANDO MARTINEZ, la diputada federal ADRIANA LOZANO y el diputado federal y Presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso de la Unión ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, los persigue el muy mentado caso CARMONA, al tiempo.

Sin duda que a la hora de la elección del gabinete, este pasaje habrá de ser tomando muy en cuenta por los “jefes”, no se puede hacer fácilmente a un lado el problema que presuntamente los envuelve.

Correo: [email protected]