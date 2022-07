Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es la primera vez que un Gobernador “reserva” expedientes de auditoria pública ¿qué contienen? ¿qué le quieren ocultar a los tamaulipecos?.

Si el abogado Santiago Nieto Castillo, asesor de Américo Villarreal para eso de la transición, pidió la colaboración de los tamaulipecos para que le envíen actos de corrupción de los cabecistas, sería bueno que a partir de ya, o desde el uno de octubre, se eche un “clavado” en esos temas.

Cuando un expediente se “reserva” por varios años, no valen las solicitudes de información pública ni apelaciones.

El acuerdo para ocular datos de cinco expedientes de Obras Públicas dice que la vigencia comenzó el cinco de julio del 2018, por lo que el asunto podrá consultarse hasta julio del 2023 ¿qué contienen? Será interesante saberlo. En esa dependencia metió mucho la mano alguien a quien apodan “El Gobernadorcito” por tomar decisiones que solo son competencia de su familiar.

Para explicarlo mejor, la voz popular clasificó dos “gobernadorcitos”, los hermanos.

Las auditorías fueron realizadas y “guardadas” por la Contraloría Estatal.

Para entonces los panosos estarán fuera del gobierno y sin posibilidades de generar protección para sus cómplices, tal vez algunos huyendo por el extranjero. La 4T empieza a afilar la daga de la justicia.

Pero hay más.

También por cinco años archivaron documentos del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos, de la Universidad Politécnica de la Ribereña, ejercicio 2017; Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, segundo semestre del 2017, que pueden abrirse hasta finales del presente año.

Reservaron, pero hasta abril del 2022, auditoría a la Dirección de Compras y Operaciones Patrimoniales; Subsidio de Implementación a la Reforma al Sistema de Justicia Penal. Igual la auditoría al Patronato Proeducación Para Jóvenes y Adultos.

El quedar “liberados” no quiere decir que los estén publicando. Si no contestan los requerimientos vía Plataforma, menos por voluntad.

Dicen que a partir de julio liberaron otras auditorías como al Hospital Norberto Treviño Zapata, de Victoria, lo mismo que el Fondo Tamaulipas y el Seguro Popular de que tanto renegaron los panistas a partir del 2018.

En dichos entes es donde hay evidencias se cometieron las más jugosas irregularidades, igual que directamente en el sector salud, que no resiste una auditoría imparcial. Donde le toquen revienta pus.

De Salud son cinco auditorías de las que se puede conocer a partir de ese julio, por lo cual esta colaboración se dispone a solicitarlas vía Plataforma. Produce cierto morbo saber qué es lo que esconden ¿a usted no querido lector?.

Hay otros datos ocultos por el gobierno cabecista, como el destino de los recursos de Prospera en la secretaría de Salud, a la Subsecretaría del Transporte y Colegio de Bachilleres, Instituto de Capacitación para el Empleo, secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

En total 37 informes clasificados como reservados, primera vez que lo hace una administración estatal. Es la panista que se va junto con sus bribones del presupuesto.

Por cierto, dejan un gobierno endeudado pero con magníficos sueldos de sus funcionarios.

El Gobernador y sus secretarios ganan más que el Presidente López Obrador a pesar de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que está en vigor.

Para el ejercicio 2022 López Obrador tienen asignado un sueldo bruto de 162 mil varos. Le quitan alrededor de 50 mil de impuestos y le quedan 112 mil 122 para comer.

En Tamaulipas Francisco Javier se deja pagar 183 mil del águila, en bruto, más de 20 mil de lo que cobra el Jefe de la Nación.

No se quedan atrás los secretarios del gabinete panista. Cada uno tiene asignados 167 mil sin hacer gestos, la mayor parte en compensación para no pagar impuestos (es lana que va directa).

Un director general cobra 147 mil por mes, y en la nómina hay 89 de ellos, 22 más que en el sexenio anterior ¿se necesitan?. Se nos hace que la 4T llegará a hacer unan limpia de aviadores y a reducir los fabulosos sueldos.

El gobierno panista tiene 14 secretarios, dos más de lo que mantuvo Egidio Torre.

Por igual 22 el panismo aumentó 22 directores de área más. Ahora son 393 y engrosó en 33 más los subdirectores.

El presupuesto estatal de libre disposición se va prácticamente en gasto corriente, nómina. De la lana federal no pueden agarrar, como el sueldo de los maestros, que está etiquetado.

Para darnos una idea del gasto, hay que decir que el poder ejecutivo maneja directamente 17 mil plazas, sin tomar en cuenta Salud y Educación.

Se nos hace que Américo hará anuncios importantes el uno de octubre, o un día antes, en la ceremonia de asunción del poder. Tamaulipas no puede seguir con esa nómina tan alta.

Un magistrado –tribunal, electorales, comisionados y consejeros- se “chupan” la suma de 121 mil lanas cada 30 días.

El forastero Fiscal General cobra 152 mil pesillos, en tanto que los comandantes solo 21 mil, lo cual nos habla de uno de los motivos de corrupción en el sector.