Tamaulipas.- Bien dicen que lo que menos sirve es lo que más lata da, o lo que es lo mismo, que la mugre se pega sola, y así es como podemos definir a quien se dice Presidente del Comité Estatal de Maestros Jubilados y Pensionados de Tamaulipas, por cierto, de muy mala reputación y muy cuestionado en su paso por la Sección 30 del SNTE.

Apenas escucho a Rigoberto Guevara Vázquez, en la difusión de las actividades de la dirigencia seccional y los cuestionamientos en torno a la renovación de la directiva estatal, cuando Rodrigo Tavares ya estaba cuestionando las declaraciones del Secretario General de la Sección 30 del SNTE.

Le pedimos respetuosamente al actual líder de la Sección 30 del SNTE, no influir en las elecciones internas, dice Tavares, pero y que ¿el regenteador de los maestros jubilados no entendió o no escucho que en líder de la sección 30 mencionó a todos los que aspiran y suspiran por la silla de la sección 30?

Tavares tiene en su haber una serie de denuncias por venta de plazas, aprendió y se capacito muy bien en tejes y manejes sindicales, ahora se dedica a extorsionar a los jubilados a través de ese membrete, cobrando incluso por algunos trámites que en la organización sindical se hacen gratis, aunque esa es otra historia.

Tavares, se apresuró de inmediato a enviar un audio y su petición, lo mismo hizo en las cuentas de Facebook donde se transmitieron las entrevistas del secretario general del SNTE. Fiel a su estilo, ser protagónico y querer aparecer en los medios, pero y ¿que le falta al tal Tavares para llamar a su líder y decirle las cosas en lo cortito?, porque no me diga que no tiene su número telefónico.

“Debe dejar al magisterio elegir libremente que voten por la planilla que más le convenga a los intereses laborales y sindicales” dice Tavares y subraya, “en ninguna sección del país que ya renovaron el secretario saliente se le ha visto tan interesado promoviendo alguna planilla como lo nada haciendo Rigoberto”, dice el burro de Tavares. Pregunto, ¿en qué momento, minuto o segundo, habló Rigo de una planilla? Y si eso fuera poco que me diga ¿cuál planilla conoce él?, digo porque que yo sepa aún no hay ni una sola, es más, ni convocatoria existe.

Tavares habla a nombre de tooodos los jubilados de Tamaulipas, dice exigimos que el líder de la sección 30 saque las manos del proceso, y me pregunto ¿cuál proceso?, si todavía no hay ni convocatoria, siento que el regenteador de los jubilados jalo como las chivas, pal monte, no sabe ni de que esta hablando y lo único de lo que creo estar seguro es de que una vez más quiere regresar a la organización sindical para volver hacer negocio en la venta de plazas y en la asignación de las mismas a su familia aun sin perfil profesional o académico como lo hizo con uno de sus yernos, veremos.

DOS. – Todo quedará entre familia, al viejo estilo según trasciende en los pasillos de la política será una mujer la que encabece los destinos de la franquicia de MORENA en Tamaulipas.

Trasciende que, la Doctora Nora Hilda de los Reyes, la ex diputada Edna Rivera López, Úrsula Salazar Mojica, Olga Sosa Ruíz y Carmen Lilia Canturosas Villarreal, son algunas de las damas de la franquicia guinda las que se manejan para encabezar los trabajos de la 4T en Tamaulipas y que tendrán mucho por hacer en el ámbito político para retener el poder en la presidencia de la república y los comicios locales.

Lo cierto es que este fin de semana serán electos 90 consejeros, 45 hombres e igual número de mujeres de ahí se determinará quién será el responsable de dirigir los destinos de MORENA en la entidad.

El nuevo dirigente de MORENA en la entidad tendrá que ver primero como pagar la deuda del local que ahora tienen o bien buscar donde empezar a trabajar, después a integrar un padrón sin perder de vista que debe empezar a trabajar para construir su estructura y acciones que le permitan mantener el poder, claro está atendiendo y viendo a la ciudadanía, conquistándola pues.

TRES. – El Rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos manifestó el interés de replicar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) el modelo Talent Land, que reúne a los talentos más importantes de México en el desarrollo de tecnología e innovaciones.

El nuevo modelo educativo de la UAT que busca fortalecer la formación de sus estudiantes, no solo como profesionales mejor preparados para el mercado laboral, sino también con un propósito y más sensibles con su entorno.

En esta nueva estrategia de trabajo encabezada por el rector de la Universidad se destacan componentes como el respeto a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, la responsabilidad social universitaria, el tema de la inclusión y los derechos humanos.

El rector asistió a la edición 2022 encuentro internacional, que tiene su sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y refirió que la UAT está muy interesada en el tema de innovaciones en la tecnología, luego de que se tuvieron que enfrentar nuevos retos de la educación debido a la pandemia del COVID-19.

Mendoza Cavazos resaltó que existe el interés de trabajar estrechamente con modelos como el Talent Land, para impulsar la creatividad y el talento, además de vincular a las universidades, el Gobierno, el sector empresarial y el tema social.

El evento le sirvió para retomar muchas ideas innovadoras y seguir trabajando por el engrandecimiento de la UAT, luego de estrechar lazos con los expositores y visitar los pabellones de innovación y tecnología del Talent Land 2022, dijo el rector.