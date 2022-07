Tamaulipas.- La mención en la mañanera del gobernador electo, Américo Villarreal Anaya, da esperanza a los tamaulipecos, y es que hace 30 años no se hace una obra federal que valga pena, desde ese tiempo a la fecha cada año se han reducido los presupuestos y, sobre esos dos temas, está la idea de que habrán de apoyarlo a rajatabla en su propósito de tener gobernabilidad sobre lo que pretende dejar o llevarse la actual administración.

La mañanera y las reuniones que ha sostenido con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, no dejan lugar a dudas de que el trabajo político se ha hecho, que los mensajes son claros, y que pronto se tomarán las medidas para corregir de acuerdo al proyecto del nuevo mandatario estatal.

Hay que ser claros, eso de llamar al gobernador “Un hombre honesto, integro, limpio, que conozco como persona buena y los buenos son los únicos que saldrán adelante”, son adjetivos que hace 30 años no merecía un gobernante estatal en voz de un presidente de la República, y hasta parecía inalcanzable eso de, “Américo Villarreal fue lo mejor que pudo pasarle a Tamaulipas”.

En sus redes sociales el gobernador electo fue cordial, amable, y se mostró agradecido con el presidente ante el concepto y prometió honrar su compromiso de servir con honestidad, bajo los principios de la Cuatro T y consolidar la transformación de Tamaulipas de la mano del presidente Andrés Manuel.

Pero le decía, lo simbólico de las palabras del presidente y de la respuesta se transforman en hecho tangibles cuando las puertas de la Fiscalía General, también el Centro Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Inteligencia Financiera, le fueron abiertas de par en par al gobernador electo y no crea que solo ha acudido a tomar café a las mismas, la prueba es que desde los cercanos al equipo Américo se ha lanzado el mensajes en el sentido de que la actual administración sigue persiguiendo y usando las instituciones para acosara sus enemigos políticos.

Pero además no se andan por las ramas ni se andan escondiendo para predecir lo que sigue, “Tras las entrevistas del Gobernador Electo, Américo Villarreal Anaya, con los responsables de la gobernabilidad y la procuración de justicia federales, como el Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, el Fiscal General ALEJANDRO GERTZ MANERO, el titular de las Unidad de Inteligencia Financiera PABLO GÓMEZ y el Director General de Centro Nacional de Inteligencia, General AUDOMARO MARTÍNEZ ZEPEDA, se espera el esclarecimiento de una serie de actividades reñidas con la legalidad y la decencia, cometidas durante el gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA en Tamaulipas”, reza un escrito que se está difundiendo.

Entonces, queda claro que Américo ya tomó la batuta, no será sorprendido a la hora empezar como gobernador y, desde ahora, comenzó a ejercer un liderazgo que ha sido apuntalado, como no se veía desde hace mucho tiempo, por el propio presidente de la República…

VACACIONES A LA CARTA… Un viejo amigo afirmaba que todas las personas tenemos tres opciones para nuestras vacaciones, un viaje largo y placentero, pensar en un sitio de entrada por salida al mar, la montaña, o el río y quedarse en casa para hacer las reparaciones que siempre necesita, lo importante, decía, es no arriesgar nuestro futuro gastando en cosas que luego no podremos pagar.

Por supuesto, usted ve los muros de Facebook de los hijos o familiares de políticos, a veces de sus novios o novias y conocerá lo que ellos eligieron, muchos presumen en sus fotos disfrutar de esa alberca que tiene de fondo la mar turquesa del caribe, otros están en Nueva York, Las Vegas, Cuba, hay quien disfruta Europa, Asia, y hasta los puede localizar en Dubái, el lejano oriente o el África de cacería, a ese selecto grupo solo pudieron unirse unos cuantos empresarios, los que en realidad tienen dinero.

Las salidas al mar fueron más democráticas, se pueden contar por cientos de miles los asistentes a las playas, también a las grandes ciudades del país, a esas que resultan ser muy amables y atractivas en temporadas como está que las vacían sus ocupantes cotidianos.

Obvio, la opción de quedarse en casa es mucho más socorrida, la razón es simple, el 70 por ciento de los mexicanos, según las últimas clasificaciones de estatus social, caemos en la pobreza y en esa que se nota mucho, pero además debemos cubrir las vacaciones de los primeros dos grupos, los que se enriquecen saqueándonos y los que tienen buenos puestos cubiertos por los presupuestos públicos.

La verdad todo es bueno, en estas épocas de Covid más vale cuidar la cartera y la salud, quedarse en casa a disfrutar la familia porque salir casi implica regresar contagiado y sufrirla un rato.

Ahora, si usted es de los que se quedaron en casa pues tampoco se atonte, no se descuide y no permita visitas de quienes salieron, ni vaya a sus casas hasta asegurarse que todos regresaron sanos y, de pasadita, no deje el cubrebocas, ni el gel.

En lo particular, también tuve tres opciones para vacacionar, una era irme una semana a Europa, la cifra a gastar era superior a los ciento cincuenta mil pesos, la otra opción era Nueva York, necesitaba invertir 30 mil pesos, pero era muy limitado, casi durmiendo en parques y, finalmente, siempre me ha atraído la idea de ir al río, sobra decirle que decidí esto último, digo, hay que disfrutar los nuestro que no somos políticos para tirar el dinero en vacaciones y menos para andar intentando comprar alcaldías.

Puestos de acuerdo, hay que decir que hay vacaciones a la carta, así que a disfrutarlas y, le insisto, no se descuide porque quizá no vea a su alcalde pronto, ni a su Diputado, menos a su gober o sus Secretarios, pero lo único que no vacaciona en estos días es el Covid…

