Tamaulipas.- Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¡Sorpresa! que de los 500 pesillos pagados por el PAN por cada voto ciudadano, no informaron al fiscalizador, o sea el INE.

De que las campañas fueron un vil cochinero, lo fueron. El Instituto solo alcanzó a verificar la punta del iceberg del mugrero que provocaron los partidos, principalmente el PAN, que con la caja de galletas en mano repartió a diestra y siniestra (a dos manos).

Datos del organismo dan a entender que el grupo azul por poco y se ahoga en su propia corrupción, según lo poquito que los fiscalizadores alcanzaron a observar.

Rifa de televisores, electrodomésticos y entrega de despensas, “que no son objeto partidista de campaña”, fueron algunas de las irregularidades que la gente del Instituto detectó a la coalición Va por Tamaulipas.

Cayeron en delitos que no ameritan finanza, pero les salió barato. Las multas al azul son por 3.2 millones de pesos; al PRI 740 mil y al PRD casi 600 mil, arrastrados estos dos últimos por la jefatura de la alianza, el PAN.

Por resolución del INE, las multas fueron divididas según la lana que le metieron a la campaña.

Gastaron poco más de 75 millones, de los cuales el tricolor le “brincó” con 12 melones, el 16 por viento, en tanto que los amarillos (perredistas) con diez, el 13 por ciento del monto total. Es lo que les tocó de sanciones, pagaderas con dinero ¡del mismo gobierno!.

Decíamos que el PAN evadió informar a la autoridad del “moche” de 500 varos por voto, lo que es corrupción, pero ahora nos damos cuenta que fue más de lo que “ganaron” los representantes generales y de casilla del propio partido.

A cada uno que hizo “guardia” a los centros de votación hasta por 18 horas, se le pagaron 300 pesos y a los generales un 500, lo cual es una reverenda mentada de madre. No está prohibido, solo hay que meterse la mano a la bolsa e informarlo a la autoridad.

Morena y el PT se “mojaron” el dedo con una “milanesa”, lo que fue más motivador para su gente ¿ya sabían los azules que morderían el polvo? ¿alguien se clavó el resto?.

Hay datos que hablan de “gato encerrado”.

Según las cuentas del fiscalizador, el PAN y asociados desembolsaron 568 mil por “casilleros”, parejo, pero luego echaron reversa. Dijeron no haberle pagado a 110 por la suma de 33 mil varos.

Una de las estrategias de Va por Tamaulipas fue no informar al Instituto, o hacerlo tarde respecto al programa de eventos, para no ser sujetos de revisión. Omitieron reportar más de 80 actividades, lo que les generó un buen de multas.

De todas maneras, los sabuesos de Lorenzo Córdova Vianello encontraron que la gente de Oscar Almaraz y Don “Pipo” Rodríguez, jefes de campaña Pan-Pri-Prd, omitieron informar de egresos millonario por propaganda, MUPIS y panorámicos.

Los del INE hicieron hasta 48 hallazgos no reportados. El cochinero fue muy largo y extenso.

Elaboración de videos y jingles (radio) no reportados, una pantalla de 47 mil pesillos que evadieron, despensas y más despensas.

Y la sospecha de lavado de dinero. El Instituto reportó al SAT que no “encontró” a una empresa que estuvo bateando en campaña, llamada IPM Investigación Estratégica Social, de la cual no se sabe más.

Igual informaron a Lolita que no hallaron a cuatro proveedores en el domicilio social que dieron.

Los panistas alteraron el número de identificación única de los anuncios espectaculares. En 37 no cumplieron con las especificaciones. Falsificaron las muestras presentadas.

Pues bien, ahí están los resultados de la fiscalización. Vale la pena darles una “vueltecita”.

El árbitro recibió 23 quejas sobre presuntas irregularidades, 19 en contra del PAN y amigos y cuatro Morena y aliados. Los siete partidos registrados alcanzaron multa, liderados por el celeste. El PRI no alcanzó directamente penas.

Al PRD por “olvidar” informar de los movimientos bancarios en tres de sus cuentas.

Don Arturo Díez Gutiérrez, mejor conocido como El Tarugo, que turisteó con recursos de Movimiento Ciudadano, deberá regresar 30 mil pesillos que le “sobraron” (o que no los vio) de dinero oficial, según los 17 millones que ingresó y gastó.

Ya habrá tiempo de analizar más detenidamente las 860 páginas del informe de los fiscalizadores. Vale la pena.

Tema aparte, la UAT sigue siendo líder en educación superior en esta tierra. Más de nueve mil aspirantes presentaron el examen Ceneval para admisión al ciclo escolar otoño (agosto-diciembre) del 2022. Se dio en modalidades en línea y presencial en las unidades académicas y facultades.

El Rector Guillermo Mendoza Cavazos recibió a los observadores del Ceneval en la facultad de Enfermería Victoria, para hacer un recorrido y constatar el desarrollo de exámenes, ante la presencia de representantes de derechos humanos y padres de familia que integran el comité de admisión.

Antes de cerrar, digamos que Don “Cachorro” Cantú Galván, jefe del PAN Tamaulipas, dejará la chambita el 23 de octubre. La sesión para reemplazarlo será a las diez de la mañana en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, Victoria. Deja un partido en ruinas, de lo cual abundaremos.