México, 22 de julio.- Por separado, Ucrania y Rusia firmaron este viernes en Estambul dos acuerdos que permitirán la exportación de cereales ucranianos bloqueados en los puertos del mar Negro por la guerra y que resultan imprescindibles en los mercados mundiales; dicho pacto ha sido duramente negociado desde hace dos meses con ayuda de Naciones Unidas y de Turquía.

En la ciudad de Estambul se establecerá un comando conjunto y centro de control para monitorizar las operaciones y resolver cualquier disputa, el cual será llevado a cabo por delegados de las partes implicadas: un ucraniano, un ruso, un turco y un representante de la ONU, que estarán asistidos por sus respectivos equipos.

De acuerdo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el centro de coordinación será formado en los próximos días y establecerá el calendario de rotaciones de los buques en el mar Negro. «No puedo darle una fecha precisa. Pero a más tardar, se resolverá en quince días, y creo que las operaciones podrán comenzar a partir de ese momento», dijo Guterres este viernes.

Inspecciones de salida y llegada y corredores seguros

La inspección de los barcos que transportan el grano constituye una exigencia de Moscú que quería asegurarse de que no se entregarán armas de manera simultánea a Ucrania. Ésta será a la llegada y salida de los buques y las dirigirán representantes de las cuatro partes

Estos controles no se llevarán a cabo en el mar como estaba previsto por razones prácticas, pero se harán en Turquía, probablemente en Estambul, que dispone de dos importantes puertos comerciales, a la entrada del Bósforo (Haydarpasa) y en el mar de Mármara (Ambarli).

