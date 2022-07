Ciertamente que aún falta poco menos de dos meses y medio para que entre de manera oficial la nueva administración antes, tiene que ser esta nueva estructura validada por las autoridades electorales pues como bien se sabe la elección fue impugnada por el bando opositor.

No obstante este pequeño “detallito” las especulaciones en torno a quienes serán las principales figuras del próximo gabinete están al orden del día, en ellas, se han comenzado a manejar nombres de personas probas en todos lo sentidos, pero también se han filtrado nombres de personajes que tienen un oscuro pasado lleno de irregularidades y corrupción, principalmente son priistas que ahora navegan con la bandera del morenismo y que buscan a toda costa infiltrarse a base de mentiras en el nuevo mandato.

En ese sentido el Gobernador Electo AMERICO VILLARREAL ANAYA y su equipo más cercano tendrán que tener sumo cuidado en la selección de aquellos que ocuparan diversos cargos en el gabinete.

Por lo pronto algunos ex priistas que buscan denodadamente ser elegidos, han estado haciendo chamba de medio pelo en la Cdmx y desde ahí buscan meterse en el ánimo del Gobernador Electo, estos sujetos en su mayoría se despacharon con la cuchara grande cuando les tocó ser genios y figuras en pasadas administraciones, así las cosas.

En tanto al margen de los dictámenes médicos emitidos por especialistas respecto a la supuesta lesión que sufrió en un ojo la diputada LETICIA VARGAS en enésimo percance suscitado en el Congreso del Estado, ahí, todo sigue siendo un absoluto circo donde tanto morenistas como panistas continúan enfrascados en toda clase de sucesos la mayoría que nada tienen que ver con el quehacer legislativo y de ello, hay constancia.

En su arribo a la Junta de Coordinación Política en el Congreso Estatal el panista FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR juro a los cuatro vientos que en su gestión, el mentado recinto legislativo sería todo menos un circo tal como lo era en el tiempo del morenista ARMANDO ZERTUCHE.

La realidad es que la situación en el Congreso del Estado sigue convertido en un monumental circo donde lo menos que se hace es trabajar en beneficio de la ciudadanía que un día les otorgó su confianza la cual a todas luces, ha sido defraudada por los y las diputadas.

Por cierto donde todas las facciones parlamentarias existentes lograron ponerse de acuerdo, es en otorgarse tres meses completos de vacaciones desde luego absolutamente pagadas, asi o mas mamalones.

En medio de todo esto y como si hubiera hecho bien las cosas y tuviera algo que informar, el diputado local morenista ISIDRO VARGAS FERNANDEZ, realizó un “balance” de lo bueno y lo malo que se ha hecho, de arranque comenta que tuvieron todo el tiempo un poder en contra, ni modo que fuera diferente siendo como son oposición política.

Otra cosa buena refirió es que siempre trataron de coincidir en los temas que interesan a los tamaulipecos, lo malo, es que jamás lograron coincidir, defraudando con ello a los y las tamaulipecas, pero que necesidad de exhibir sus miserias..

En otro asunto el dirigente estatal del PRI EDGAR MELHEM SALINAS sigue empecinado en manifestar abiertamente que el mentado partido saldrá avante en los años por venir para ello ejemplifica el tema con la recuperación de la presidencia de la república con ENRIQUE PEÑA luego de haber estado en manos de los panistas VICENTE FOX y FELIPE CALDERON.

Lo que no termina por aceptar MELHEM es que las circunstancias son absolutamente distintas y que si algo está en plena decadencia y en terrible picada es el priismo no solo a nivel estatal sino en todo el país.

Cada vez son más los priistas que se dan cuenta que si algo está fuera de todo entorno político en el país es precisamente el partido que tanto les dio, y eso que aún falta la segura deserción de miles de priistas que sin duda migrarán a otros partidos políticos, principalmente a MORENA, al tiempo.

Otra cosa que no reconoce EDGAR es que cientos de priistas en el estado están fastidiados con su actuación por no llamar de otra manera a lo que ha hecho al frente del tricolor donde ha lucrado con la entrega de candidaturas en todos los sentidos, que decir del reparto de las prerrogativas, esas van aparentemente y sin chistar directamente a su bolsa, dice y dicen bien, que no hay peor ciego que el no quiere ver.

En otro tema el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, entregó estímulos académicos a 250 estudiantes que sobresalieron con altas calificaciones de las facultades del Centro Universitario Sur.

Al hacer uso de la palabra el rector MENDOZA dijo que el estímulo otorgado es un reconocimiento al esfuerzo realizado, además de ser un incentivo para el próximo ciclo escolar, acompañó a rector en tan importante evento, la Dra, CYNTHIA PATRICIA IBARRA GONZALEZ Secretaria de Gestion Social de la UAT.

Correo: [email protected]