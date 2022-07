La sucesión en la Sección XXX del SNTE, la que corresponde a Tamaulipas, está en todo su apogeo, el liderazgo lo mismo lo buscan saqueadores profesionales, embusteros, farsantes, que uno o dos maestros, o maestras, que la merecen.

Es, aunque usted no lo crea, la elección del dirigente de la Sección XXX del SNTE de lo más importante para el Estado en este año, porque la educación es la única puerta de salida de la pobreza en la que se vive, la que puede provocar movilidad social, es más, es la única solución para eliminar la violencia y convertirnos en un pueblo de primer mundo, de esos en los que la gente puede disfrutar todas sus libertades al cumplir sin problemas con todas sus obligaciones, ahí la importancia de tener maestros bien representados, defendidos en sus derechos, que puedan ir a sus escuelas con la tranquilidad de que le pueden ofrecer una vida digna a sus hijos, a sus familias, cosa que no sucede hoy porque están empobrecidos, porque ha sido tradición que sus dirigencias los vendan al mejor postor, a veces, como dicen en el rancho, hasta en canal.

Observar la vida de dirigentes, ojo, no hablo solo del Secretario General de ese sindicato sino de los representantes en muchas carteras del mismo, es de dar envidia o por lo menos indicios para abrir carpetas de investigación, de maestros con casa de Fovissste pasaron a tener residencias con valor de varios millones de pesos en algunos casos, eso ocurrió mientras que hubo maestros cuyos cheques les llegaban en ceros porque estaban hasta el chongo de deudas, hasta con mueblerías que hicieron negocio con su sindicato.

Y no es lo único, muchos de maestros ahora ni siquiera tienen asegurada su pensión ya que también han sido fondos que han sido saqueados, quién sabe de que forma y en qué momento, pero el actual dirigente ha denunciado el tema, ha exigido se aclare, pero hasta ahí han llegado.

Lo más triste es que mientras muchos liderazgos, igual hay que decirlo, se enriquecían, el maestro se volvía pobre, cada vez batalla más, algunos casos ya están imposibilitados para vivir dignamente, sobre todos los de reciente ingreso o quienes tienen más de dos hijos.

Le haré un comparativo, un maestro gana casi 10 veces menos que un Diputado, ¿le parece normal?, pues ahí va otra, es probable que gane igual o menos que los burócratas municipales y algunos de ellos sin haber estudiado siquiera, y todavía hay cosas peores, achichincles de dirigentes del SNTE que ganan muchas veces más que un maestro frente a grupo nomás por compadrazgos, amoríos o cosas parecidas, o eso es lo que se cuenta.

¿Por qué están tan mal?, porque sus dirigencias sindicales los han vendido invariablemente, la única ocasión que se revelaron, allá por la década de los 90, ganaron mucho, pero luego siguieron con la misma inercia de dejarse manejar como borregada, y perdón para muchos maestros que no merecen ese calificativo, pero así ha sucedido y sus condiciones lo confirman.

Ahora, ¿cuántas esperanzas de cambio existen?, eso es lo triste, los maestros decepcionan al pretenden votar por el pasado o por personajes que merecen más la cárcel que la digna representación del magisterio tamaulipeco, miré, en las redes sociales circula un texto genial, y aquí se lo dejo:

“Me causa gracia ver tanto aspirante a dirigir al Sindicato de los Maestros en Tamaulipas, pero más gracia me causa ver sus fotos de político conquistador, con mirada cautivadora, limpia, pura jajajaja cuando lo que deben enseñar son sus manos que tienen tiempo metidas en el SNTE a ver si las tienen limpias, que enumeren cómo han ayudado a la base !!Algunos creen que por estar visitando al nuevo Gobernador les da la garantía de ser los elegidos, NO SEÑOR!!! por primera vez será el voto directo y seremos los Maestros quienes elegiremos al nuevo dirigente… Así que enseñen las manos que estén limpias, y digan que han hecho por la base… Si quieren saber si están limpios chequen las casas en las que vivían cuando llegaron al Sindicato y vean las mansiones en las que viven hoy, allí nos daremos cuenta quiénes son, no crean en sus peinados envalesinados, ni en sus canas pintadas, ni en su sonrisa angelical, chequen todo y vean sus manos a ver si las tienen limpias de todo pecado. Se tenía que decir y se dijo. Dios nos libre de todo mal”.

La realidad es esa, urge que el maestro se de cuenta que vive en un sindicato que es poderoso, millonario, pero lamentablemente muy saqueado, el SNTE, un organismo que de fortalecerse será la esperanza de que pronto llegaremos a mejores estadios para esta sociedad y la única posibilidad de que eso ocurra es que ellos tomen conciencia y, ahora sí, se pongan a buscar quien merece representarlos, sobre todo, candados para que las negociaciones sobre sus beneficios no se firmen hasta que no se haga una consulta a las bases, así como ahora lo quieren hacer para elegir su dirigencia…

UAT RECONOCE A ALUMNOS CON BECAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) entregó becas de excelencia a más de 250 estudiantes de las facultades que integran el Centro Universitario Sur (Campus Tampico), lo cual se constituye como un reconocimiento a la trayectoria académica de la juventud estudiantil.

El evento realizado en el Aula Magna Herman Harris Fleishman fue presidido por el Rector Guillermo Mendoza Cavazos, quien estuvo acompañado de la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, Secretaria de Gestión Escolar, y titulares de las facultades que integran este campus de la UAT en el sur de Tamaulipas.

En su mensaje, el C. P. Guillermo Mendoza dijo que la beca de excelencia constituye un reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes, además de ser un incentivo para que en el próximo periodo escolar redoblen el trabajo y sigan aprovechando este tipo de apoyos que la Universidad pone a su disposición.

Sostuvo que la UAT premia ese compromiso que asumen sus estudiantes en los diferentes programas educativos y que representa un sacrificio en su vida diaria. El Rector subrayó que las becas sirven a los jóvenes para que sigan adelante y no abandonen sus estudios por motivos económicos, y afirmó que la UAT continuará impulsando este y otros esquemas de apoyo a sus estudiantes.

Por su parte, la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, Secretaria de Gestión Escolar, comentó que la Universidad distingue con estas becas a los estudiantes que han llevado su desempeño escolar a un alto nivel. Expresó que la entrega de becas cobra mayor relevancia en los tiempos actuales, cuando la comunidad vive una crisis económica y social resultante de la pandemia de COVID-19.

Destacó que en este contexto la UAT siguió haciendo esfuerzos para apoyar a los jóvenes y evitar que interrumpan su formación universitaria. A nombre de los beneficiarios, Brillith Hernández, alumna de la Facultad de Medicina de Tampico, agradeció a la UAT por seguir otorgando becas y por el reconocimiento que hace al esfuerzo de los jóvenes, luego de reiterar el compromiso de los estudiantes de trabajar más duro para elevar sus metas académicas.

En otra parte del evento, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos entregó reconocimientos por su alto rendimiento académico al programa de Médico Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología y al de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería Tampico. Dichos reconocimientos a la trascendencia que ambos programas han tenido a nivel nacional fueron recibidos respectivamente por la Mtra. Socorro Rangel Torres, Directora de la Facultad de Enfermería Tampico; y por el Dr. Juventino Padilla Corona en representación del Dr. Rogelio Oliver Parra, Director de la Facultad de Odontología. En la ceremonia también estuvieron el Mtro. Jeancarlo Recalde Montemayor, Director de Becas y Estímulos Educativos; y el Mtro. Raymundo Rommel Regalado Hernández, Director de Servicios Escolares.

