1.- El senador Faustino López Vargas acaba de cumplir seis meses de haber asumido el escaño en sustitución de Américo Villarreal Anaya, y ya está invitando a su primer informe de labores, el cual tendrá lugar el próximo jueves 14 de este mes en un salón del Hotel Everest de la capital tamaulipeca. ¿Será que ha sido muy productivo? O esta iniciativa tiene otro propósito de fondo, que pudiera ser, crear un escenario para el invitado de honor, el Dr. Ricardo Monreal Ávila.

Como Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Monreal asiste a todos los informes de los senadores, lo cual le da visibilidad en los diferentes estados de la República, en este caso se facilita su proyección en Tamaulipas en pos de su proyecto político que es la candidatura a la Presidencia de la República por Morena.

Lo apresurado de esta promoción, porque en seis meses no creemos que el Dr. Faustino tenga mucho que informar, por lo menos no serán iniciativas de gran peso, parece llevar como propósito aprovechar las circunstancias del momento, y no dejarlo para después del 1º de octubre, con el riesgo de endosar tal iniciativa al nuevo jefe político de Morena en Tamaulipas.

Así las cosas, el senador Ricardo Monreal será invitado de honor al informe del Dr. Faustino López, acontecimiento que en otras circunstancias (sin aspiraciones políticas) no tendría mayor impacto, sin embargo ahora adquiere otra connotación en un clima de competencia donde es obvio la falta de aprobación del Gran Elector, en pocas palabras es contravenirlo, entonces al mal paso hay que darle prisa.

2.- Como quiera que sea la presencia de Ricardo Monreal en visitas a diferentes estados ha desatado una ola mediática, el personaje es factor de interés por el papel que ha venido desempeñado al advertir que si “se insiste en una encuesta’ elaborada por Morena para 2024 no participará”, lo acaba de repetir hace unos tres días, aunque antes hubo declaraciones de que no participará por ningún otro partido que no sea Morena.

El coordinador de Morena en el Senado afirmó que, «Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el Partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane, no va a ser democrático, y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia”.

Estas declaraciones ocurrieron en el marco de un acto llamado “Reconciliación por México (RM)”, realizado en la plaza de toros “Arroyo”, de la Ciudad de México, a donde se congregaron amigos y simpatizantes del senador.

El senador Monreal pidió a los militantes de su partido participar dentro de Morena “hasta el límite de nuestra dignidad, siempre y cuando haya respeto, piso parejo, reglas equitativas, reglas que te permitan el acceso a la competencia en igualdad de circunstancias”.

Dijo que seguirá luchando dentro de su partido para poder generar condiciones de transparencia y recordó que Morena “no es propiedad de grupos ni de sectas”.

Hasta ahora Tamaulipas no ha tenido una visita de Monreal, pese a que en algún momento Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena anunció que el senador visitaría este estado, eso a raiz de la persistente presencia de Alejandro Rojas Díaz Durán en el estado, durante el proceso interno para elegir candidato a la gubernatura.

En aquel momento esto equivalía a dar un testimonio de unidad y sobre todo enviar la señal, de que los actos de Rojas no estaban vinculados al proyecto de Monreal.

La circunstancia es que Ricardo Monreal no vino pese a la afirmación de Mario Delgado, esperamos que esta vez visite tierras tamaulipecas y no se quede en meras expectativas su presencia en el informe del senador.

3.- Este 12 de julio fue el Día del Abogado, en su honor traemos a este espacio un breve relato de tipo histórico que da testimonio de la valía de esta profesión que requiere de honestidad, justicia y lealtad.

El abanico de María Antonieta, Reina de Francia, y esposa de Luis XVI, guarda una relación legendaria con la abogacía, por lo menos en ese país.

Cuando María Antonieta salió de la prisión rumbo a la Plaza de la República, donde sería guillotinada, la última persona de quien se despidió fue su abogado, Raymond de Séze, quien se había hecho cargo de un juicio resuelto condenatoriamente de antemano.

Estas fueron sus palabras: “Abogado: le agradezco que haya asumido una causa que sabíamos perdida. Sabía usted que haberme defendido le acarrearía riesgos, peligros, molestias y amarguras. Sin embargo lo hizo con lealtad y con valentía. Pero, sobre todo, con desinterés pues usted era conocedor de que todos mis bienes fueron incautados y ya no soy poseedora de nada”.

“Mi única propiedad es este abanico. Es lo único que me queda y con él, que constituye toda mi fortuna, le quiero pagar sus muy merecidos honorarios”.

Minutos después, María Antonieta fue decapitada.

El abanico hoy reposa, con veneración, en un capelo de cristal colocado en el vestíbulo de la barra francesa de abogados, en París.

Por eso, un abanico es el emblema de la abogacía francesa. Se le tiene considerado como un símbolo de la lealtad, de la valentía y del desinterés que deben regir el ejercicio de esta profesión.

Esta historia la compartió en redes sociales la abogada Cecilia María Villarreal Snyder, originaria de Tampico, hija del apreciado Lic. Francisco A. Villarreal QEPD, que fue alcalde del Puerto Jaibo, fundador y rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro estado, Procurador de Justicia de Tamaulipas y una de las figuras más destacadas de esta profesión que hoy honramos.

Felicidades a todos los abogados, particularmente a los que nos leen habitualmente, muchos de ellos a los que acudimos para que nos asesoren en temas abordados en esta columna, nuestro reconocimiento y afecto.