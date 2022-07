UNO. La tarde de este lunes, la capital tamaulipeca es testigo de la celebración del Campeonato Victorense en la Serie Nacional de Béisbol categoría Junior (13 y 14 años de edad) que logró la Santa María de Aguayo, en el marco del 50º Aniversario de la fundación de esta Liga de pequeños peloteros.

Luego de haber sido sede de la Serie Nacional de Béisbol Junior, el equipo de Santa María de Aguayo dirigido por Roberto Caballero Filizola, Luis Vargas Sánchez y Uriel Ruíz, la capital de Tamaulipas les festeja con un ‘Gallo’ que inició a las 18:00 hrs en el paseo Méndez, para arribar a las 19:00 en el Parquecito de Béisbol “Enrique Cárdenas González” del 21 y 22 Conrado Castillo.

Las autoridades del deporte en el estado y las municipales, otorgaron a los 14 jugadores del Santa María de Aguayo, la camiseta emblemática del Aniversario 50º de la Liga y se comprometieron al auxilio para defender los colores nacionales en Taylor, Míchigan, E. U. el próximo mes de agosto.

El triunfo no es solo para los 17 elementos que sudaron para conquistar la presea del primer lugar nacional, fue un esfuerzo compartido con los padres de familia que apoyaron con actividades económicas para financiar la Serie Nacional y fueron los victorenses, quienes aportaron su contribución para lograr el triunfo al que llegaron estos adolescentes con la guía de sus preparadores físicos y dirigentes.

DOS. A propósito del título de hoy, La Celebración de la actual oposición política de Morena, es el nacimiento del Frente Cívico Nacional, que busca la candidatura única para hacerle frente a la ‘corcholata’ en el 2024.

Ximena Mejía de la Casa Editorial Excélsior, publicó que “Integrantes del PAN, PRD y exlíderes de otros partidos fundaron el bloque para vencer el abstencionismo en ruta a la Presidencia.” Incluso el ¿defeño? Santiago Creel Miranda dijo estar listo para encabezar el proyecto.

Guadalupe Acosta Na­ranjo, declaró que el objetivo principal del Frente es buscar la unidad con los partidos de oposición para postu­lar una candidatura única para a la Presidencia de Mé­xico en las siguientes elecciones presidenciales.

El expresiden­te del PRD “…advirtió que la democracia en el país, la división de poderes, y el sistema republicano ‘en­frentan un enorme riesgo’ por lo que el Frente Cívico Nacional quiere contribuir a la creación de un movi­miento que se convierta en una fuerte oposición social y ciudadana.”

La propuesta del Frente Cívico Nacional es: 1. Convocar a una Alianza electoral, parlamentaria y de gobierno entre los ciudadanos; 2. Todos los partidos de oposición acordaron una candidatura única; 3. Se propone una elección primaria que permita a la ciudadanía elegir a quién asuma la candidatura presidencial de coalición; 4. Busca construir un método de amplia participación ciudadana que legitime y fortalezca la candidatura y programa;

Elaborarán un programa de gobierno que ofrezca al país un nuevo pacto socioeconómico de desarrollo con igualdad, guiado por la protección de los derechos humanos y las libertades; 6. Buscan que el frente sea motor de la distribución justa de la riqueza y el bienestar, particularmente para quienes más lo necesitan.

TRES. No Para celebrar. No dejan de sorprenderme las ¿puntadas? del tabasqueño que ganó las elecciones presidenciales del 2018 en México, cuando apenas la semana pasada, aquí en Cd. Victoria, asesinaron a un compañero periodista y a su hija; Además del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua.

Ahora resulta que Andrés López, en el aniversario de la Independencia de Gringolandia, inicia su campaña, que no la del país, para “desmontar la Estatua de la Libertad en Nueva York.”

Manuel López desde su Lagañera en Palacio Nacional, sorprendiendo a propios y extraños, inició su campaña por si Julian Assange es condenado a morir en prisión en su tierra natal.

Es muy claro que López no conoce, y si sabe omite (‘le vale’) las relaciones mínimas de la diplomacia internacional, y pese a que quiere aparentar ser un mesías justo, no solo en el interior del país, sino los vecinos del mundo, han dado cuenta de la doble moral de este sujeto, incluso con ataques verbales y sistemáticos contra toda persona que no aplauda sus barrabasadas.

Qué pena con el presidente López que dice representar a los mexicanos.