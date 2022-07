Conforme pasan los días el alcalde con licencia de Reynosa Carlos Peña se hunde en su maraña de mentiras y enredos, luego de que mientras en Reynosa sigue con un alcalde suplente, luego de la licencia por tiempo indefinido del cachorro de Maki Ortiz, al mismo tiempo Makito preside reuniones de trabajo con integrantes del cabildo, pero en Mission, Texas, sin haber asumido oficialmente sus funciones.

Y en un intento por frenar a sus enemigos, que ya pedían su cabeza por violación al codigo municipal, hizo apariciones en sus redes sociales, en las que fingía haberse reintegrado a sus actividades como alcalde, y hasta andar por calles de Reynosa comprando paletas, pero nadie lo veía que era lo curioso del caso.

Eso sin contar que cuando se decía que Makito se encontraba en aislamiento por Covid, sin presentar ninguna constancia médica, pero este se dejaba ver por conocido restaurante del Valle de Texas, y después no quería que lo anduvieran criticando.

Pero en lo que son peras o manzanas, pues Makito a partir de este viernes se le suspendieron sus derechos políticos, luego de la orden de aprehensión que le girara un juez, y la negativa para otorgarle un amparo lo deja en la indefensión al edil, por lo que no podrá asumir el control de la alcaldía al quedar imposibilitado, con lo que se convierte en un prófugo de la justicia, por lo que no podría regresar del Valle de Texas, donde fue visto, o correría el riesgo de ser detenido.

Por lo pronto los diputados panistas se frotan las manos y se preparan para presentar una terna, que, por supuesto no estarían contemplados algún prospecto morenista, para como se ha dicho. arrebatar a la mala no lo que no se pudo ganar en las urnas, agenciarse así uno de los principales municipios de Tamaulipas y casa del gobernador saliente, que por culpa de un chamaquito que jugo a ser alcalde les puso la mesa para que esto sucediera. Demostrando cuánto daño causo Maki no solo a Morena, sino a los reynosenses al presionar para que su vástago llegara a la alcaldía.

Días atrás Makito gritaba a los cuatro vientos ser víctima de persecución política, incluso llegando al grado de amenazar a medios con “tumbarles” convenios de publicidad, en revancha por las publicaciones sobre las irregularidades con las que se estaba llevando su caso, en lo que se asemejaba un niño haciendo berrinches.

Por otro lado, pocos le creen al líder estatal del PRI, Edgardo Melhem cuanto esta jura y perjura que la fracción priista, en el Congreso del Estado, no está a las órdenes de los panistas ¿Es en serio?

Que si bien existe una alianza legislativa a nivel nacional no serán cómplices de todo, ya que no van de acuerdo en todo lo que se proponen en el Congreso de Tamaulipas.

Claro que esto no se lo cree nadie, ya que se la han dedicado a doblegarse a cuanta ilegalidad cometen los azules a la hora de presentar las modificaciones a las leyes de Tamaulipas, las que adecuan según sus conveniencias, levantando la mano sin el mínimo pudor acatando todo lo que diga el PAN sin chistar, siendo estas unas de las acciones más criticadas no solo por sus mismos militantes, sino por los tamaulipecos.

Por cierto, en el Congreso del Estado se suscitó un incidente, quizás sin querer, dicen las malas lenguas que sirvió para que una diputada tuviera la oportunidad de demostrar sus dotes histriónicas, es que todo sucedió cuando la diputada Magaly de Anda emitida su sufragio, para elegir la diputación permanente, pero al momento de depositar su voto en la urna de cristal, esta termino hecha añicos en el jaloneo entre la diputada Imelda Sanmiguel y Magaly de Anda, alcanzando uno de los fragmentos de vidrio a la diputada Leticia Vargas, quien se llevó las manos a la cara y termina en el suelo “desmayada”, claro que hubo quienes no le creyeron que hasta le querían dar un óscar por tan buena actuación, dicen.

Tiempo después aparecía la diputada Leticia Vargas con un ojo parchando, secundada por diputados panistas que inmediatamente le brindaron su respaldo, que obvio sirvió para iniciar un nuevo ataque contra los morenistas.

Mientras que en Matamoros esta semana que concluye, se inauguraron paquetes de obras de pavimentación y entrega de infraestructura educativa, por parte del gobierno de Mario López, en las que según dieron a conocer algunos de los beneficiados tenían más de 20 años de estar solicitando que sus calles fueran pavimentadas, y los gobiernos les hicieron oídos sordos.

El programa de pavimentación en colonias continuara tomando en cuenta la densidad e importancia de cada calle, por lo que el edil pidió a los vecinos que vigilen que se cumpla con ese orden, y que se pavimente cumpliendo caprichos políticos.

Por otra parte, mientras el gobernador saliente Francisco García Cabeza de Vaca andaba muy feliz, presumiendo en redes sociales su asistencia al festejo adelantado del 4 de julio, que se realizó en la Embajada de Estados Unidos en México, invitado por el embajador Ken Salazar, el mandatario en un intento por picarle ojos a sus enemigos, ni un minuto se tardó ni un minuto para presumir donde andaba, pero más le valía no haberlo hecho luego de la lluvia de críticas, dado que mientras eso sucedía en la Ciudad de México, en la capital del estado, se realizaba una manifestación por parte de representantes de los medios de comunicación, que exigen a las autoridades que se investigue a fondo el crimen del periodista Antonio de la Cruz, arteramente asesinado al salir de su vivienda, atentado en el que resultó herida una hija del comunicador y la que lamentablemente termino falleciendo por las heridas sufridas en el atentado.

Manifestación que intento inútilmente enfrentar la figura decorativa que funge como Secretario General de Gobierno, el reynosense Gerardo Peña quien de plano demostró lo que muchos saben, incapacidad para atender a los reclamos de los enojados periodistas.

La manifestación se había convocado para dar inicio en punto de las 6 de la tarde marchando por la calle Hidalgo hasta llegar al Palacio de Gobierno en donde los manifestantes a través de pancartas en las que se leía la leyenda, No se calla la verdad matando periodistas”, “Ni uno Más”, “Todos somos Toño, Justicia”, exigían al Gobierno del Estado se esclarezca el crimen de Antonio de la Cruz.

Pero no fue el gobernador quien los termino recibiendo, sino el Secretario de Gobierno Gerardo Peña quien demostró que eso del dialogo no es lo suyo, incluso para sorpresa de los participantes de la marcha, apenas si intercambio unas palabras, pero ante no poder responder los reclamos de los manifestantes termino por darles las gracias, para inmediatamente darse la vuelta y salir huyendo, mientras los periodistas miraban incrédulos la acción de Gerardo Peña.

Por cierto, en este encuentro los periodistas terminaron desmintiendo al gobernador quien tras artero el crimen aseguraba que era el primero que ocurría en su administración cosa que es más falsa que un billete de 2 dólares, cuando también durante este gobierno estatal fueron asesinados Héctor González y Carlos Domínguez.