El PAN y su «canallada legislativa»

El Paredón/ Fermín Vallejo Sanchez

Este martes 14 de junio, se consumó la «canallada legislativa» más ruin de la historia por parte de los diputados del PAN, sus aliados del PRI y tres devaluados morenistas,

a decir de especialistas en el tema.

«Desde 1926, cuando Emilio Portes Gil gobernaba Tamaulipas e intentó quitar el fuero a varios diputados por no someterse a sus intereses¨, no se veía esta vergonzosa historia en la entidad.

Después del resultado electoral del 5 de junio, donde Morena ganó la gubernatura a través del doctor, Américo Villarreal Anaya, desde Palacio de Gobierno, Francisco García Cabeza de Vaca, urdió el plan: Operar una reforma legislativa a costa de lo que sea, echando mano de los traidores y cómplices morenistas para que la Junta de Coodinación Politica (JUCOPO) quedará en las manos de la bancada del PAN hasta el 2024.

De esta manera, el Congreso del Estado con mayoría panista, sería un estorbo y un obstáculo al gobierno de Américo Villarreal para investigar la corrupción cabecista y de todos sus aliados en alcaldías y órganos autónomos. Para eso, acordó con el alcalde de ciudad Madero, Adrián Osegura que convenciera a la diputada Leticia Vargas para que se sumara a las filias azules y ser la legisladora 19, y así, con mayoría simple, poder reformar la ley y mantener el control político hasta el final de la legislatura. Y así fue.

Este martes, sabiendo que los diputados de Morena, conocían los planes perversos del PAN, atentando contra la soberanía, madrugaron, llevando más de 200 policías estatales y GOPES para impedir el acceso al Congreso al publico y a los medios de comunicación para que no fueron testigos de lo que sería una «canallada legislativa».

A unos 200 simpatizantes y militantes morenistas y a la prensa, se les impidió ingresar al Congreso, hasta que la diputada Casandra de los Santos y Armando Zertuche, hicieron valer su fuero y autoridad y lograron abrir los accesos. Antes, en respuesta a la cerrazón de los panistas, los legisladores de Morena pusieron cadenas y colocaron letreros gigantes en la entrada principal del recinto para impedir que los paules consumaron su «canallada». Los medios a través de sus transmisiones y crónicas dieron cuenta puntualmente del bochornoso espectáculo de los diputados.

A media tarde, la bancada del PAN y su pastor Felix Garcia Aguiar, de forma autoritaria y pisoteando el reglamento interno, se encerraron en la oficina de la Junta de Coordinación y vía zoom, sesionaron y aprobaron lo que les había ordenado su jefe Cabeza de Vaca. En una sesión espuria, y sin los diputados de Morena, con 19 votos a favor decidieron «adueñarse» de la Junta de Coordinación Politica, hasta el 2024.

Ante los ojos de la opinión publica estatal y nacional, que siguieron a través de la redes sociales este aberración de los panistas, lo único que lograron fue acrecentar el enojo de generalizado en contra de un gobernador y su mafia que han pisoteado las leyes para lograr sus mezquinos objetivos.

El rechazo se lo tienen ganado a pulso. Nadie los quiere.