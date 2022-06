En torno a este personaje hay mucho escrito y no es la intención expandirme sobre el tema y para centrarnos le comento que es el nombre con el que se anuncia un influencer, cuya especialidad parece es la política.

La Gumara es de esos personajes mal parecidos; bien pudiera pertenecer al grupo gay sin lograr ubicarlo en alguna de las categorías que tiene este importante grupo de personas; mal vestido y maquillado, con tatuajes en labios y cejas.

El personaje de La Gumara en un mensaje por WhatsApp, dice encontrarse en la capital de Tamaulipas y para sorpresa de muchos, hace declaraciones contundentes que se relacionan con la elección del domingo pasado.

“Se los dije esto es un desmad… hay un grupo armado que cree que esa región de Tamaulipas es Colombia… El candidato de la esperanza vino y lloró de que no le roben la elección y luego los diputados de Morena van hacer un desmad.. y quieren tomar posesión de la Mesa, nuevamente… Y luego la Suprema Corte de Justicia dará el fallo… son muchas cosas… No hay nada para nadie, porque no puede ser posible que…” declara el influencer.

Hoy por la mañana, la periodista Dennis Romero de Multimedios y Mileno Televisión, entrevistó vía telefónica al Presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, quien enfáticamente declaró que será hasta el próximo sábado cuando ése Instituto entregue la Constancia de Mayoría a quien resulte con mayor número de votos.

A pregunta expresa de la conductora del noticiero matutino, sobre la posibilidad de la anulación de más de 45 mil votos solo de los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos y San Nicolás, el presidente del IETAM, dijo que eso no les corresponde y que será el tribunal electoral quien reciba, estudie y dictamine las quejas que se interpongan.

En otras palabras, los festejos por el triunfo en las urnas del Dr. Villarreal Anaya es una fiesta anticipada, pues falta terminar de computar las actas y que las impugnaciones de presenten ante las autoridades judiciales, lo que indica que los resultados pueden llegar hasta septiembre.

La Gumara acusó a la “…Columna Pedro José Méndez de ser un brazo de cártel y que el líder vive cómodamente en una residencia de San Pedro Garza García, N. L., además de contar con un grupo armado que domina cinco municipios de Tamaulipas impidiendo la participación del candidato Va por Tamaulipas.”

En redes sociales están apareciendo boletas electorales con números escritos a mano y votando en favor de Acción Nacional, pero también se exhibe el voto a favor de Morena. Existen imágenes de actas donde solo se computaron los votos de Morena, sin un solo voto para otro partido, lo que supone hubo fraude.

La frase aquella tan burda de: “Esto no se acaba, hasta que se acaba” siempre me ha parecido de muy mal gusto. Sin embargo, quienes pensaban que la elección terminaba el domingo 5 de junio, está completamente equivocado, porque el resultado parcial se dará el sábado 11 o a más tardar el domingo 12 de junio. Pero hay plazo para las impugnaciones y el camino está trazado.

En ése sentido el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Félix García Aguilar, dijo que el Programa de Resultados Preliminares señala una ventaja del 5.7% en favor del Dr. Villarreal, aunque la coalición Vamos por Tamaulipas, impugnará los resultados porque el día de la elección no permitieron el ingreso a, por lo menos, 75 casillas a los representantes de Acción Nacional.

Para cerrar, le comento que en una nota de la periodista Shalma Castillo, publica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nuevamente pospuso la resolución del proyecto de las controversias del caso de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, cuando el ministro Juan Luis González Alcántara, confirmó que se pospone las controversias constitucionales 50/2021 y 7020/21.

Con ello, pudiésemos desechar los rumores, provocados por usted ya sabe quién, que el gobernador García Cabeza de Vaca había entregado la elección para favorecerse y ayudar a su familia.

Ya quedó, Guamara