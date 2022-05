La figura manda

Una de las cosas que aprendí al preparar esta columna es que Gringolandia y nuestro país mantienen relaciones diplomáticas desde 1823, apenas a dos años de alcanzar la independencia de España (1821).

Lo sorprendente es que en todos estos años, ningún diplomático gringo había hecho tantas y constantes visitas, como Ken Salazar, a la residencia oficial del presidente mexicano.

Los especialistas en estos temas aseguran que en estos días, la diplomacia gringa no muy satisfactoria con el actual gobierno mexicano; a pesar de que los protocolos diplomáticos buscan disimular los desacuerdos. Luego entonces esa sería la razón por la que el presidente Biden o la Vicepresidenta Harris ya no se comunican directamente… todos los acuerdos son con el embajador.

Trascendió que en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, recibió la denuncia de varios legisladores mexicanos porque el presidente López está interviniendo en las elecciones en seis entidades del país el próximo 5 de junio. Los mexicanos entregaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, pruebas de la doble estrategia de militarización y la participación del crimen organizado financiando campañas electorales de Morena.

En otro tema, a la Cámara de Diputados Local en la CDMX, llegó el proyecto de decreto para modificar el Código de Instituciones y Procedimientos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que pretende eliminar 14 plazas y reducir la Controlaría Interna, además de reasignar 50 millones de pesos a los partidos políticos.

En otro tema nacional, le comento que las empresas están exigiendo a sus empleados tramitar y entregar la Constancia de Situación Fiscal que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El riesgo es que el patrón pudiera suspender el pago de salarios para el o los empleados que no entreguen el documento.

En temas locales, las campañas de los tres aspirantes al gobierno de Tamaulipas (2022-2028) empiezan a despedir un aroma de “Te espero el 5 de junio… vota por mí” insistiendo en que son la opción de seguridad, educación, mejor economía, etc.

La realidad es que las dos coaliciones registradas han realizado buenos trabajos de difusión, aunque hay mentes perversas que pareciera se han extralimitado y no se puede obviar la muy amarga experiencia que vivimos en Tamaulipas el 28 de junio del 2010.

El Truko Verástegui Ostos, sigue en ‘Caballo de Hacienda’ cuando los programas de gobierno que ha dado a conocer son bien recibidos por la ciudadanía, particularmente a las damas, jóvenes, maduras o entradas en años, a quiénes les ha prometido la creación de la Secretaría de la Mujer.

Declaró el Diputado federal Enrique Vargas, Coordinador de la fracción Panista, en la Cámara Baja: “…los gobiernos de Morena se caracterizan por la inseguridad creciente. Somos de la opinión de que se puede evitar defendiendo, no a los delincuentes, sino protegiendo a las familias. No tenemos que abrazar a los malos, a ellos los deben meter a la cárcel, no como lo promueve el señor presidente López Obrador.

En la tierra de Doña Carmen Romero Rubio, esposa de Don Porfirio Díaz, el Pueblo Mágico de Tula, Tamaulipas, recibió al doctor Américo Villarreal Anaya, quien recordó a sus seguidores que «…la libertad no se implora, se conquista y estamos cerca de lograr la proeza histórica de traer la Cuarta Transformación a Tamaulipas».

Desde el inicio de su campaña por conquistar la Silla Grande del Estado, el Dr. Villarreal ha reiterado su convicción por los programas de gobierno promovidos por el presidente Manuel López, pese a la inseguridad de otras entidades, aquí abrazaremos a los delincuentes, según su filosofía.

Pareciera que la Joya de la Corona en Tamaulipas es la ciudad de Reynosa, pues hasta Arturo Diez Gutiérrez Navarro, candidato del Movimiento Ciudadano, seleccionó a Reynosa como sede de su cierre de campaña.

Ahí, en la frontera Diez Gutiérrez dijo: “…no es lo mismo llegar a un lugar y hablar cara a cara con los ciudadanos, que llegar donde hay más de 400 tamaulipecos y que solo hable el candidato. ¡La gente pide ser escuchada!”

¿Verdad que la figura manda?