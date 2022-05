Consecuencias…

Se puede decir que el título de hoy, también puede tener como palabras semejantes: resultados, secuelas, derivaciones, efectos, ramificaciones, etc., y si quiero sincerarme he de referirme al debate y no debate del pasado domingo 22, rumbo a la elección de gobernador.

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) y hasta el local, hubiese querido imponer la igualdad de género, pues ni un partido postuló a la mujer y mire que en los tres había tela de donde cortar, pero se fueron por el ‘no me toca’.

Los especialistas en los temas de política local y hasta los foráneos, opinaron en el mismo sentido por la inasistencia del candidato del presidente López, es decir, del Dr. Villarreal Anaya, al debate organizado por la autoridad electoral, pero bajo el argumento sin presentar las quejas correspondientes, el galeno desistió.

Sin embargo, se anunció con anticipación que ese mismo día, a la misma hora y en la misma ciudad, el candidato al gobierno de Tamaulipas expondría las estrategias de gobierno que trabajaría en el caso de ganar.

Desde luego los famosos bots -programas informáticos que simulan la conducta humana en internet en publicaciones como redes sociales- empezaron a inundar los teléfonos con mensajes de WhatsApp, Facebook, Twitter, etc., sobre el triunfo del Morenista, incluso haciendo comparaciones numéricas entre el debate y el acto del doctor.

Por su parte las opiniones en favor de César Truko Verástegui, unificaron el aplauso en favor del oriundo de Xicoténcatl incluso se organizó una verbena popular por la noche, aunque también muchos simpatizantes tomaron las calles, plazas de tal forma que el ambiente fue de fiesta en el estado.

“Los que saben de aguacates” aseguran que el candidato de la Coalición “Va por Tamaulipas” asciende rápidamente, después de haber estado durante varias semanas en un honroso segundo, pero insuficiente lugar. Los números antes del 2º Debate y posterior a él, marcan una tendencia a continuar subiendo.

Los reportes sobre los tres Ejes Temáticos del Debate: Educación Pública, Estado de Derecho y Desarrollo Social, fueron ampliamente explicados por El Truko Verástegui, mientras que el candidato del Movimiento Ciudadano, pareciera sigue con el mismo eco de los 43.

A propósito de Arturo Diez Gutiérrez, llamó la atención para sus propios seguidores que en su penúltima participación, El Truko Verástegui obsequió su casi 20 segundos para que mencionara qué municipios de los 43, Arturo había visitado. Lamentablemente no dijo el nombre del donde tiene su residencia, limitándose a repetir que en los 43 municipios de Tamaulipas se quejan de inseguridad y falta de empleo.

El de Victoria en el debate, asegura que está muy preocupado y ocupado por los niños, niñas y jóvenes de Tamaulipas para que terminen sus estudios y terminar con la deserción escolar, cuando es por asuntos financieros del hogar, por lo que buscará tener en Tamaulipas una educación de 10.

Es muy posible que esta situación se logre, porque en el trienio del Priísta Arturo Diez (2008-2010) como presidente municipal de Victoria, parte del presupuesto lo destinó para poner Techumbres en escuelas privadas, pues se previó las insolaciones de los escolares.

Además, Arturo promete ser gestor para que útiles escolares se entreguen de manera gratuita para todos los grados de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria del estado, también si los alumnos no pueden desayunar en sus hogares, el como gobernador garantiza se entreguen desayunos escolares gratuitos, con su dieta bien balanceada y calientes. Sin especificar tampoco, el candidato del MC promete fortalecer las escuelas técnicas, para que los estudiantes tengan mejores oportunidades al graduarse.

Cierro el espacio con la promesa del Senado de la República (fracción Morena): “No vamos a dejarte solo, ni ahorita, ni después; en todo momento y en todas partes, vamos a hacer valer la voluntad del pueblo de Tamaulipas… Llamaremos a las instancias de seguridad y al ejecutivo federal para cuidar la elección y que no se altere la voluntad ciudadana”, expresó Ricardo Monreal.

Se acerca la fecha: 5 de junio de 2022