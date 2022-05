Makito con Américo 

Se acabaron especulaciones y rumores sobre si el alcalde de Reynosa Carlos Makito Peña Ortiz apoyaría o no al candidato a la gubernatura de Tamaulipas, por la alianza Morena-PVEM-PT Américo Villarreal Anaya, esto tras que su señora madre, la ex alcaldesa Maki Ortiz impugnara una y otra vez la elección como candidato del doctor, y que finalmente pues estas no procedieran.

La aparición de Carlos Peña Ortiz en el evento masivo de Américo Villarreal inmediatamente acaparo la atención de las redes sociales, y en cuestión de minutos la noticia se conoció en todo el estado, y más cuando Makito afirmo que desde hace tiempo ya venía trabajando en apoyo a Américo Villarreal, por lo que llamo a los tamaulipecos a apoyar al doctor este 5 de junio.

Por consecuencia con la suma de Makito también se sumaría su señora madre la ex alcaldesa Maki Ortiz, y todo lo que ello significa.

Mucho se rumoro sobre la posibilidad de que la ex edil terminara cobrando “venganza” regresando al PAN, para respaldar al candidato Cesar Verastegui, luego de que esta había tratado de convencerla para que se sumara a su proyecto político, incluso con el ofrecimiento de la Secretaria de Salud estatal.

Rumores que se acrecentaban luego de que el alcalde fuera junto con Maki los grandes ausentes en los eventos masivos, en ese municipio que realizo el doctor Américo Villarreal Anaya, lo que ocasionara que los rumores se acrecentaran, para finalmente la semana pasada trascendía un encuentro entre Maki, Makito y el mismo Américo Villarreal, reunión que según se comenta por ahí, fue en la misma residencia de la ex alcaldesa.

Y al parecer la misma dirigencia del PAN ya estaba enterada, pues que Maki y su capital político se va a apoyar al candidato del partido guinda, de ahí esas críticas tan fuertes por parte del dirigente estatal azul, Luis Cachorro Cantú, al aseverar que el gobierno municipal de Reynosa está haciendo mal las cosas al tomar malas decisiones.

En todo momento Luis Cantú rechazo rotundamente a la posibilidad de que Maki regresara al PAN, contrariando las declaraciones de su propio candidato Cesar Verastegui, quien insistía en que para la ex alcaldesa estarían los brazos abiertos, si ella decidiera sumarse a la campaña de El Truko.

Pues con la aparición del primogénito de Maki Ortiz este domingo en Matamoros, acompañando al alcalde Mario López, acabo de un manotazo todos los rumores y versiones sobre un posible regreso de la ex edil al PAN, partido al que ella renuncio y los panistas dicen que ellos la corrieron.

Pues tras este encuentro es que Makito Peña hace acto de presencia en el evento que se realizó en una de las zonas con más necesidad, como es la invasión 2 de Agosto, en la que se concentraron familias de 14 colonias de nueva fundación, y ante las cuales el doctor Américo Villarreal se comprometió a apoyarlos, para que a través de las causas legales se concretara la certidumbre jurídica para la gestionar la entrega de títulos de propiedad, las más de 4 mil familias de estas zonas.

Ahí llamo la atención el poder de convocatoria de la lideresa Esthela Borja, quien en su momento fue la suplente del primer periodo como legisladora local de Leticia Sánchez Guillermo, Borja es en realidad quien estuvo atrás de todo el trabajo político para que, la ahora diputada vestida de azul llegara al congreso local, por lo que, si Sánchez Guillermo anda prometiendo esos votos que en realidad son de la gente de Esthela Borja, se ve más que difícil que pueda cumplir con ese compromiso.

Por lo pronto este martes se espera la visita de otro de los candidatos a la gubernatura, Cesar Verastegui quien estará en Matamoros cumpliendo con cargada agenda, como lo hiciera recientemente en la zona Sur de Tamaulipas donde sostuvo un encuentro con maestros, obreros y empresarios .

Mientras esta noticia acaparo reflectores, quienes también acapararon reflectores, y no por propuestas o por su proselitismo político, fueron los del partido Movimiento Ciudadano, que recibió la visita de su dirigente nacional Dante Delgado, quien termino protagonizando un incidente con una reportera, a la que trato de fea manera, todo porque esta cuestiono la campaña de Arturo Diez Gutiérrez, la que pues simplemente no levanta, aunque el candidato a la gubernatura jure y perjura que él ya se encuentra en el segundo lugar en las encuestas, cosa que nadie le cree y los medios de comunicación menos.

Ante este cuestionamiento el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado pues la emprendió contra la reportera, por lo que inmediatamente la Red de Mujeres Periodistas ya levanto la voz reprobando el proceder del político naranja, ya que la reportera pues no tiene la culpa que el candidato pues no esté dando el resultado esperado.