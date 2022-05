Anécdota de cuando nació Verástegui   

Pues ahí tienen que la diputada federal Margarita Zavala, ex presidenta el DIF nacional, estuvo este fin de semana en el puerto de Tampico para expresar abiertamente su respaldo para que César El Truko Verástegui sea Gobernador de Tamaulipas.

Ella dijo en el micrófono: “Es el servicio y el trabajo lo que marca a un líder. Vimos como gano el debate, ¿por qué?, porque conoce a su gente y porque ustedes lo conocen a él. Lo conocen porque lo han visto servir a los demás, lo han visto como alcalde, lo han visto también como funcionario público. Por eso no tengo la menor duda de que a él hay que seguir, al El Truko. Hay que hacerlo Gobernador este 5 de junio. ¡Porque se ve, se siente, El Truko está presente!”, expresó muy entusiasmada Margarita Zavala, en medio de un ambiente de fiesta.

Y al tomar la palabra el candidato César Truko Verástegui, expresó: “A ustedes amigos les digo así como ustedes se la han partido, así como ustedes han trabajado, así me la voy a partir por todos ustedes”.

Reconoció el esfuerzo que día a día la clase trabajadora tamaulipeca, “quienes deben trabajar de noche y madrugada para cumplir con el sustento de sus familias, y prometió que como gobernador seguirá trabajando para lograr más avances en seguridad, para que tengan la certeza de que saldrán y regresarán con bien a sus hogares.

En el sur del estado al dirigirse a los miembros del Sindicato de Albañiles, mencionó también es su compromiso otorgarles estabilidad social; asimismo reiteró que es un hombre que reconoce el esfuerzo del trabajo de los hombres que se dedican a la construcción.

“Me comprometo primero a no olvidarme de ustedes, me comprometo a trabajar por ustedes, me comprometo a seguir trabajando por la estabilidad social de la que hoy gozamos”, les dijo Truko Verástegui al momento de señalar que la seguridad es un tema en el que se tiene que trabajar todos los días, “no es como construir un puente y ya quedó resuelto el problema, no, en esto tenemos que esforzarnos todos los días para seguir avanzando”, afirmó.

Durante su gira por la zona sur de Tamaulipas César Verástegui estuvo acompañado por las diputadas federales Rosa María González Azcárraga y Margarita Zavala, ex primera dama de México.

Dos.- Intensos muy intensos días nos esperan a los tamaulipecos en estos días de campaña política, en que tres tamaulipecos, César Truko Verástegui, Arturo Diez y Américo Villarreal despliegan el mejor de sus esfuerzos en el afán de ganarse la simpatía y el voto de la población de los 43 municipios, que irá a las urnas este domingo 5 de junio.

Tres.- De acuerdo a Wikipedia el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD Nació el 14 de junio de 1966 en el municipio de Xicoténcatl. Es hijo de Vicente Verástegui Morales y Guadalupe Ostos Treviño. Su mamá contaba que el día que nació había una gran tormenta en la ciudad, así tratando de dar a luz se fue la energía eléctrica en el hospital del IMSS, no le quedó más que ayudar a los médicos, agarrando un quinqué, para que pudiera nacer su tercer hijo. Es primo del actor Eduardo Verástegui.

César Augusto estudió la primaria en la escuela Artículo 123 en la colonia Rosendo G. Castro, luego estuvo en la secundaria general Xicoténcatl y en la preparatoria Mante. Decidió estudiar ingeniero agrónomo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, campus Ciudad Victoria.

Junto a su papá aprendió a cultivar la caña, sus conocidos aseguran que desde muy joven empezó a trabajar, así que ha desempeñado diferentes oficios, por ejemplo, a los 14 años de edad vendía, casa por casa, carne y chicharrones de cerdo.

También le ayudaba a su padre al corte de espiga, material con el que fabricaba escobas y también las ofrecía en la calle. Ocupó cargos como presidente del Distrito de Riego y líder de los cañeros, también formó parte de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales y la Confederación Nacional Campesina desde 1990. En 1992 se casó con Mercedes Aranda con quien formó una familia. Hoy, Truko Verástegui anda en campaña para ser Gobernador. NOS VEMOS.